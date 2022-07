Pamela Pombo se hizo conocida por ser una de “Las hermanas Pombo”. Hace un tiempo abandonó su carrera como vedette para dedicarse a su nueva pasión: El Fisicoculturismo. La modelo confesó que ya no se pasea por los canales de televisión porque “tiene mucho trabajo”.

Luego de alejarse de los medios su vida dio un cambio radical y también su físico. La mediática regresó a la televisión después de mucho tiempo con una entrevista en el programa “Nosotros a la mañana”. Allí los panelistas le preguntaron por su trabajo, por el uso de anabólicos, el consumo de alimentos altos en grasa.

Cómo es el entrenamiento de Pamela Pombo

El segmento en el que la ex mediática participa se llama bikini fitness. “Entreno de lunes a lunes, cuando compito. Son dos horas y media por día. Una hora y media hago aparatos y la otra hora, aeróbico”, aseguró y habló de sus cuidados.

Algunas semanas antes de competir toma 6 litros de agua con bajo contenido de sodio por día. Los panelistas le preguntaron también su a veces no tenía la intención de tomar un vino, a lo que la vedette respondió: “No me gusta el alcohol, pero si la comida salada, la hamburguesa y la pizza. Son las comidas que me pido después de competir.

Además habló del consumo de anabólicos en el fisicoculturismo. Si bien en su categoría no se consume “hay categorías de fisicoculturismo que sí usan esteroides”. Pamela confesó cuál es su reacción frente al hate que recibe en las redes sociales: “Los entiendo. De hecho, si me preguntas si me gusta verme así, y si bien las líneas del cuerpo son lindas por el deporte, no es un cuerpo que me guste para la vida, para todos los días. No se puede sostener tanto tiempo”.

