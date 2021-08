Evangelina Anderson sigue disfrutando del verano europeo desde Múnich, Alemania, y comparte con sus fanáticos de las redes las postales más impactantes. Pero esta vez, confesó haber fallado en su intento por hacer una nueva pose y subió un divertido pero deslumbrante blooper.

//Mirá también: Evangelina Anderson posó con un minivestido rosa con tajo y revolucionó Instagram

Evangelina Anderson (/@evangelinaanderson) | Instagram

Desde que comenzó el calor en el hemisferio norte, la modelo argentina sorprende a sus más de dos millones y medio de seguidores de Instagram con las mejores fotos en traje de baño, desde los paisajes más paradisíacos.

Evangelina Anderson disfruta de sus vacaciones en Marbella. (Instagram/@Evangelinaanderson)

Hace unas semanas, regresó de sus lujosas vacaciones en Marbella, España, donde estuvo con sus hijos. Luego de varios días de sol y playa, la modelo regresó a la ciudad alemana y se reencontró con su marido, el ex futbolista Martín Demichelis, que se había quedado dirigiendo al Bayern Múnich II.

Aunque ya esté de vuelta en su hogar, Evangelina Anderson todavía disfruta del verano en Europa y sigue sorprendiendo con impactantes sesiones de fotos en traje de baño.

// Instagram: @evangelinaanderson

Pero esta vez, se burló de sí misma y admitió haber fallado en su misión de probar una nueva pose. Frente a un imponente paisaje, la modelo lució una bikini blanca con brillos y se dejó fotografiar desde un ángulo peligroso.

Aunque su cuerpo fue capturado a la perfección, no sucedió lo mismo con su cabeza, que directamente quedó cortada de la foto.

// Instagram: @evangelinaanderson

“Mi amiga me dijo que haga esta pose porque me quería sacar una foto con su celular y resulta que me corta la cabeza”, contó la mediática debajo del posteo. “Vos de verdad me querés?”, escribió, etiquetando a su amiga.

Rápidamente, la imagen fue furor en su Instagram y en menos de cuatro horas superó los 40 mil likes. Además, recibió cientos de comentarios de sus fanáticos, que no sólo se divirtieron con su blooper, sino que lo celebraron. “Tu amiga es nuestra amiga”, festejó una usuaria.