Miley Cyrus es una de las cantantes pop más famosas alrededor del mundo, contando con más de 34.9 millones de oyentes mensuales en Spotify y 15.9 suscripciones en su canal de YouTube.

Luego de su paso por el programa juvenil “Hannah Montana”, la cantante continuó teniendo participaciones actorales en diferentes películas, entre las que se encuentra “The Last Song” junto a Liam Hemsworth con quien contrajo matrimonio y luego se divorció.

El antes y después de Miley Cyrus

Tras convertirse en una chica Disney, Miley decidió despegarse de la tierna apariencia que significaba tal título por lo cual, desde aproximadamente el año 2010 dedicó parte de su carrera a desafiar los límites de la censura logrando de esa forma separarse de su público infantil.

Recordemos que, Hannah Montana fue uno de los shows más exitosos del canal Disney Channel durante el año 2006 y 2011, marcando a toda una generación que hasta el día de hoy recuerda canciones como “The best of both worlds” o “Nobody’s perfect” las cuales, sonaban todas las tardes en los hogares de principios de los ‘00.

Luego del final de la serie, Miley era ya toda una adolescente que en la puerta hacia la adultez decidió embarcarse en el viaje de la rebeldía, llegando a los extremos y siendo marcada durante muchos años de su carrera por su videoclip “Wrecking Ball” del cual ha admitido no estar muy orgullosa de su performance ya que, hasta el día de hoy en ciertos lugares sigue siendo motivo de críticas negativas.

El antes y después de Miley Cyrus.

Sin embargo, varios años pasaron desde la Miley rebelde y la misma ha dejado en claro en diferentes entrevistas que ha logrado tomar nuevamente las riendas de su vida, llegando a consagrarse como una de las artistas musicales más exitosas dentro del pop. Y es que, la cantante cuenta con 20 sencillos dentro de las 20 canciones más escuchadas según la revista Billboard.

Actualmente, Miley se encuentra de gira mundial y se presentará en la Argentina este mes de marzo en el Lollapalooza 2022. Su show es de los más esperados ya que, desde hace varios años que la artista no se presentaba en el país.