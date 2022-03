Dua Lipa es una de las cantantes pop más famosas alrededor del mundo, contando con más de 66 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 20 millones de suscriptores en YouTube, y 80.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin duda alguna, cifras que son una verdadera locura y que, la convierten en una verdadera celebridad.

Dua Lipa causa furor en Instagram.

El look de Dua Lipa que causó furor

Este día viernes, Dua Lipa compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos luciendo un look que está para el desmayo. La publicación estalló en réplicas, contando con más de 1 millón de likes en tan solo 1h de posteado y miles de comentarios. Los posteos de la cantante suelen causar furor, teniendo un promedio de 2 millones de likes cada uno.

Dua Lipa lució un look que causó furor en las redes sociales. Foto: Instagram/D

En las fotos podemos ver a la cantante lucir un vestido con transparencias y recortes, diseños que junto al color negro marcaron tendencia durante la temporada otoño-invierno 2022 en países europeos y los Estados Unidos. Además, Dua Lipa luce accesorios y un maquillaje estilo gotic que terminan por crear un look cargado de sensualidad.

Dua Lipa lució un look que causó furor en las redes sociales. Foto: Instagram/Dua L

“Good witch? Or bad witch?” comentaba la cantante en la publicación, lo cual significa “¿Bruja buena? ¿O bruja mala?” haciendo referencia a su look, el cual además de los detalles mencionado, está compuesto por unos zapatos negro con punta y tiras lace up, las cuales son tendencia en el mundo fashionista y fueron lucidas por celebridades como Zendaya.

Dua Lipa lució un look que causó furor en las redes sociales. Foto: Instagram/Dua

“Desde hace unos meses diseñadoras como Nensi Dojaka y también Di Petsa transformaron aquel concepto que estrechaba lazos entre la palabra sensualidad y los vestidos en tendencia. Así es que las transparencias se convierten en las protagonistas indiscutibles” comentaba un artículo de la revista Vogue referido a las tendencias en vestidos y cortes durante el 2022.