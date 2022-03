Dua Lipa fue invitada al famoso programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde no solo interpretó algunos de sus temas sino que se ganó varios elogios por su look.

Dua Lipa comenzó el 9 de febrero su gira internacional. Foto: Instagram/@dualipa

La cantante británica eligió un conjunto amarillo de top en forma de corazón y mini falda a cuadros con plumas verdes, el cual combinó con unas bucaneras afelpadas negras.

Dua Lipa mostró en su cuenta de Instagram el momento en el que bailó junto al famoso conductor.

El video que compartió la cantante logró casi 5 millones de vistas en su perfil de la red social, donde acumula casi 80 millones de seguidores.

Los llamativos looks de Dua Lipa no pasan desapercibido entre sus fans. (Foto: Instagram)

Acusaron de plagio a Dua Lipa por su canción “Levitating”

Una banda de reggae conocida como Artikal Sound System demandadó a la cantante británica por no respetar los derechos de autor en su popular tema “Levitating”, canción que hace parte de su álbum de 2020 “Future Nostalgia”.

La cantante británica es una de las más populares actualmente.

La noticia se hizo viral después de que el medio TMZ informara que el grupo denunció muchas similitudes entre la canción de Dua Lipa y “Live Your Life”, una pieza musical de reggae que el grupo publicó hace unos años, específicamente en 2017.