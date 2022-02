No hay dudas de que Dua Lipa llama la atención a donde vaya, no solo es su música la que conquista al mundo sino también sus increíbles y osados looks. En plena gira de “Future Nostalgia Tour”, la artista británica sorprende con cada uno de ellos.

Dua Lipa luciendo un "total black" para el medio Financial Times. Foto: Instagram/@

En esta ocasión, lució un osado outfit al cuerpo y con transparencias. “Traje espacial”, escribió en la descripción de la publicación que obtuvo en cuestión de horas casi tres millones de likes. Es que la joven cuenta con 79.7 millones de seguidores en Instagram.

Dua Lipa sobre el escenario con un osado outfit de transparencias. Foto: Instagram/@

Los comentarios tampoco tardaron en llegar: “Mi señora”, “Sos perfecta”, “Te veo pronto”, “Ya quiero que llegue septiembre”,”Hermosa”, “La mejor”, “Estupenda”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.

Dua Lipa sobre el escenario con un osado outfit de transparencias. Foto: Instagram/@

El mensaje de Dua Lipa en apoyo al pueblo ucraniano

Dua Lipa utilizó su red social para expresar su apoyo y ayuda a Ucrania, la cual está siendo bombardeada por Rusia.

“Mientras Ucrania lucha contra el ejército invasor de Putin, el mundo entero quiere apoyar la lucha de este valiente país por la libertad y la democracia”, comienza diciendo en el publico.

Dua Lipa y su apoyo a Ucrania. Foto: Instagram/@dualipa

Y agregó: “Nosotros en @service95 también queremos ayudar, por eso compartimos varias formas de apoyar los esfuerzos humanitarios, ayudar con suministros médicos e incluso apoyar el esfuerzo de guerra mediante una donación a la campaña de financiación colectiva del ejército ucraniano, los enlaces directos serán estar subido en mi historia”.