Tras una carrera en el cine convencional donde se lució con papeles para Warner Brothers, ABC e incluso Disney, Maitland Ward encotró su lugar como actriz en las películas para adultos. En 2019 se despidió de la industria de Hollywood y comenzó una carrera que le permitió explorar y potenciar toda su sexualidad.

Luego de participar en películas como “The Bold and the Beautiful”, “ABC Home Improvement”, “Killing Mr. Griffin” y ganar popularidad con su papel en “Y dónde están las rubias” y la serie de Disney “Boy Meets World”, la artista ganó varios premios por sus participaciones en producciones de triple X por las que fue reconocida como Mejor actriz.

Siempre muy sensual Foto: Instagram/maitlandward

A través de las redes sociales, la actriz reúne una comunidad de 1.7 millones de seguidores en Instagram donde comparte varias fotografías que enloquecen a sus fanáticos. La artista de 45 años se suele mostrar con poco ropa, en bikini o sin ropa interior y cosecha miles de corazones rojos de sus fans.

Suele posar con poca ropa Foto: Instagram/maitlandward

En los últimos días compartió una imagen de parte de la producción de fotos para su libro biográfico en la que posó solo cubierta con una toalla. El posteo recibió más de 71 mil “me gusta” en un par de días y centenares de comentarios de parte de sus admiradores.

Enloqueció a sus fans Foto: Instagram/maitlandward

Maitland Ward lanzará su biografía

Ya establecida en la industria de adultos, la artista cuyo verdadero nombre es Ashley Maitland Welkos lanzará un libro biográfico contando su experiencia y la transición que desarrolló su carrera. En una entrevista contó: “Hollywood se ha vuelto limitante y aburrido para mí”, y en base a esa premisa se basará la obra.

“Rated X: How Porn Liberated Me from Hollywood” (Calificación X: Cómo la pornografía me liberó de Hollywood) es el nombre del libro que comenzó la preventa el pasado 15 de enero y estará disponible al público en general desde el 5 de julio.