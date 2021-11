Después de tener un paso por Disney, e incluso llegando a formar parte del elenco de “¿Y dónde están las rubias?”, la actriz Ashey Maitland Welkos, más conocida como Maitland Ward, decidió dar un giro a su carrera y dedicarse al mundo del cine para adultos.

Siendo parte de la productora Vixen, la interprete de Britanny Wilson en el famoso film, hoy es una de las actrices más seguidas por los fanáticos en las redes sociales. Con más de 1,7 millones de seguidores encandila a todos con cada posteo.

Maitland en bikini a través de su Instagram.

Esta vez, decidió sorprender con una foto en el baño en ropa interior que impactó en las redes sociales. La actriz se mostró con un corpiño violeta y el pantalón de pijama para pasar el sábado a la noche.

Maitland Ward posó en lencería

“Me quedo esta noche”, escribió la actriz triple x con una pose que quitó todos los suspiros de parte de sus fanáticos, que no perdieron la oportunidad, y explotaron la caja de corazones. En apenas unas horas, superaron los 40 mil me gustas.

Maitland Ward

La influencer de 44 años se llevó todos los elogios por parte de los seguidores que nunca dejan pasar sus posteos. “Hermosa”, “Bombón”, “Sos un fuego” o “Diosa”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en el post.