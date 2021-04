Maitland Ward comenzó su carrera como actriz en el año 1994 en la serie “The Bold and the Beautiful” pero su gran momento profesional lo vivió con su papel de Rachel McGuire en “Yo y el mundo”, y tuvo participaciones estelares en películas como “Dos rubias de pelo en pecho” en 2004. Su nombre real es Ashley Mailand Welkos, y nació en Long Beach, California, en el año 1977.

La estrella tiene un millón y medio de seguidores. (Instagram/@maitlandward)

Pero luego vino un largo silencio donde la joven no tuvo muchas oportunidades actorales.

En el año 2019 decidió pegar un volantazo a su carrera e incursionó en la industria del cine para adultos. Fue entonces que llegó la fama para ella e incluso ganó muchos premios, como el de Mejor Actriz por su película “Muse” en los AVN de este año.

(Instagram/@maitlandward)

Ahora llegó un nuevo momento para la actriz, que gracias a su inmersión en la pornografía pudo volver a trabajar como actriz convencional.

La convocaron para una sitcom llamada “The Big Time” donde encarna a una estrella porno de fama mundial que se une a un escritor nerd para revitalizar un estudio en quiebra: “¡Me renovaron! afirmó con alegría Maitland.

Maitland Ward, la protagonista de “¿Dónde están las rubias?” (Instagram/@MaitlandWard)

“Las mujeres jóvenes han sido las que más han apoyado y expresado su voz. Me dicen lo empoderador que es para ellas verme tomar mi vida y mi sexualidad en mis propias manos y no avergonzarme por ello”, confesó.

Otra de las cualidades de Maitland Ward es su conexión con su público en las redes sociales y tiene más de 1.6 millones de seguidores en Instagram.

Maitland Ward posó en lencería Instagram | Instagram

En uno de sus últimos posteos, la actriz compartió unas imágenes de cuerpo entero, frente al espejo, vestida con un conjunto de ropa interior semitransparente, con apliques en rosa y dorado. Completa su atuendo con portaligas color nude y medias finas en piel: “Espero ser la motivación de alguno hoy”, escribió Maitland. Y los comentarios fueron de lo más cariñosos, juntando en cuestión de horas más de 80 mil “me gusta”.

Maitland Ward Instagram | Instagram

Una segunda oportunidad en su carrera

Su presente es prometedor y considera que tendrá más oportunidades luego de que vean sus nuevas actuaciones: “Hago interpretaciones más deliciosamente retorcidas, oscuras y serias que nunca en mi vida”.

“Estos son los papeles que Hollywood no me dejaba interpretar, aparte del sexo, porque me habían metido en una caja encasillada de la que no podía escapar. Eso es hasta la pornografía”, reflexiona durante una entrevista.

(Instagram/@maitlandward)

Maitland considera, con orgullo, que “la pornografía me ha devuelto mi carrera como actriz”. Y explica lo ella sentía sobre que la sociedad le marcaba el rumbo: “Tenía que ser una buena chica. Tenía que interpretar este papel”.

“Soy una aventurera y el sexo es la mayor aventura para mí. Así que creo que mi éxito en el dormitorio, tanto dentro como fuera de la pantalla, proviene de un lugar dentro de mí que constantemente me pregunta ‘¿qué quiero hacer ahora?’”, termina diciendo.