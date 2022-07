Sol Pérez se encuentra recorriendo una de las ciudades más visitadas en esta época del año. Son varios los famosos que decidieron que Ibiza sea su destino para aprovechar el verano europeo, entre ellos se encuentran De Paul y Tini Stoessel, Shannon De Lima, Mia Khalifa, María Pedraza, Rocío Guirao Díaz y Úrsula Corberó.

Sol Pérez se puso una microbikini negra y disfrutó del mar Foto: Instagram

La primera parada vacacional de la conductora del Canal 26 se trató de Barcelona, aunque actualmente se encuentra en Ibiza. Desde allí a compartido en su InstaStory un video donde se la puede ver luciendo un corpiño deportivo y un short mientras “hace barras” en un parque. La ex chica del clima no para ni en sus propias vacaciones.

Cuánto mide Sol Pérez

La pasión de Sol Pérez por el deporte y el entrenamiento ya lleva un largo tiempo. Fue para la conductora una manera de encontrar la armonia con su propio cuerpo. La modelo mide 1,60 metros. Ha revelado en varias ocasiones que ha llegado a pesar muy poco aunque esto le afecto mucho.

Sol Pérez posó con un vestido de cuero y sorprendió en sus redes sociales. Foto: Instagram

“A mí me gusta la cultura del fitness y, en ese ambiente, se estila hacer ese tipo de poses (en referencia a las que suele utilizar en su cuenta de Instagram). Yo publico lo que me parece lindo y lo que quiero mostrar. También subo videos con las rutinas que hago en el gimnasio. Juego con mi personaje sexy, pero no busco calentar a nadie. El hecho de tener un buen cuerpo no te garantiza el éxito: uno no es solamente un envase”, reveló Sol en una entrevista luego de confesar que en una época de su vida había tomado únicamente agua y yogurt para adelgazar.