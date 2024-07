Desde Brasil, Silvina Escudero se sorprendió con la forma de una banana y causó furor: “Mensaje filosófico”

Silvina Escudero siempre da que hablar. Muy hábil y simpática en redes sociales, suele provocar mucho revuelo con cada publicación que hace. La bailarina y mediática no solo sorprende por su belleza sino también por sus elocuencias.

En esta oportunidad, Silvina, de vacaciones en Brasil, polemizó a través de una historia de Instagram.

En la misma se muestra posando junto a una banana mientras comenta: “¿Me explican el formato de esta banana? [risas] Es rarísima forma. Todo es rarísimo”. La morocha parece estar en el buffet del hotel y se escucha que alguien la acompaña, aunque no se muestra su rostro.

En la siguiente historia, Silvina ya peló la banana y jocosa reflexiona: “Va a parecer un mensaje filosófico. Pero miren: adentro es igual que es lo importante. Qué profunda. Lo único importante es lo que tenemos adentro. La banana se condice”.

Para cerrar, Silvina comparó entre risas: “Pueden ser potros, lindos, ricos y por dentro estar podridos así que no sirven. Lo único importante es lo que tienen dentro, bananos”.

Silvina Escudero opinó sobre los carpinchos en Nordelta

Silvina Escudero, también vecina de Nordelta y reconocida por su amor a los animales, se sumó a la polémica que había comenzado Natalie Weber contando sobre la superpoblación de carpinchos en el barrio.

Silvina escudero posó con su microbikini Foto: instagram

La morocha admitió que se había invadido el territorio del animal ya que antes de la edificación de Nordelta las tierras eran humedales. “Los desplazamos de su hábitat”. Firme, siguió: “Se viene el frio, las heladas, van a morirse porque no van a poder alimentarse dada la cantidad que son”.

Emocionada, la influencer continuó: “Tengo ganas de llorar. Me emocionan sus mensajes. Tanta gente del interior, de otros lados me escribe y me pide que los trasladen, que allá hay un montón de campo. Amo que busquen solución en vez de quejarse”.