Eldina Jaganjac es una mujer de Dinamarca de 31 años que tomo la decisión de romper con las convenciones de belleza impuestas en la sociedad. Por esa razón, ella dejó de depilarse, no solo el cuerpo, sino también el bigote y las cejas.

Su caso se hizo tendencia en las redes ya que lejos de ocultarse, lo muestra sin complejos. Desde marzo de 2020, Eldina decidió dejar de depilarse el vello facial y compartir el avance del crecimiento a sus seguidores.

La mujer de 31 años explicó sus motivos para dejarse de depilar. Instagram/eldina_jaganjac

“Antes de dejar que mi entrecejo creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”, explicó Eldina en diálogo con el New York Post.

Según la joven, los injusto que los cánones de belleza impliquen que las mujeres dediquen más tiempo y dinero a mantener su apariencia con la depilación que los hombres.

La danesa muestra el avance de su vello facial. Instagram/eldina_jaganjac

“Al igual que muchas otras mujeres, he aprendido a controlarme. Por ejemplo, solía no sentirme cómoda al salir a la calle a menos que mis cejas fueran del tamaño pequeño aceptado, y no iba al gimnasio a menos que mis piernas estuvieran bien afeitadas”, dijo.

La mujer se hizo tendencia en las redes en los últimos días. Instagram/eldina_jaganjac

“Ahora he optado por centrarme en las tareas y metas que necesito completar y menos en cómo me veo mientras las hago y si le agrado o no a la gente, porque probablemente no las volveré a ver nunca más, y si lo hago, sigue sin importarme”, concluyó.