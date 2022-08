De “Baywatch” a Onlyfans: Donna D’Errico se suma a la plataforma con 54 años

Cada vez son más las actrices o mujeres del mundo del espectáculo que deciden sumarse a OnlyFans. La plataforma, en la que se publica contenido exclusivo para adultos, sigue ganando suscriptoras y ahora ha llegado Donna D’Errico, la actriz de 54 años. Conocida mundialmente por su inigualable participación en Baywatch, ahora ha anunciado este nuevo proyecto.

Más allá de sus grandes pasos por la industria cinematográfica, donde no solo se encuentra Baywatch, sino también hay producciones como Frank and People, Donna D’Errico llega a la plataforma como un nuevo trabajo. Aun así, la actriz fue muy criticada en redes sociales, por lo que debió salir a defenderse y dar su punto de vista acerca de lo que dicen sus seguidores.

Donna D'Errico en redes sociales. Foto: instagram

Donna D’Errico se defendió de las críticas por llegar a OnlyFans

“La gente piensa que todo el mundo en ese sitio está haciendo cosas subidas de tono”, comienza diciendo D’Errico en sus declaraciones. Después, agregó: “Puede molestar a algunas personas. No me importa”, señaló, dejando en claro que, más allá de los comentarios, ella seguirá adelante con su nuevo trabajo y preferencias.

Es más, Donna D’Errico también manifestó que “si alguien de la sociedad decente se atreviera a abrir una cuenta ahí, podría despedirse de su reputación e incluso de su trabajo”. Aunque, lo cierto es que no es la primera vez que la actriz es criticada porque, cada vez que comparte una publicación en las redes sociales, muchos de sus seguidores se enfadan con ella.

Aun así, Donna en más de una ocasión dejó en evidencia que no le importan las críticas y no se hará cargo de ellas. Es más, la realidad es que les señaló a sus seguidores que, si no desean ver sus fotografías o saber cómo seguirá su carrera, no deben seguirla más. No obstante, la realidad es que sigue siendo una de las actrices más seguidas del mundo.