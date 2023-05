Cuánto cuesta la suscripción al OnlyFans de Cande Tinelli

Cande Tinelli es la segunda hija del conductor, Marcelo Tinelli y es reconocida por tener la mayor parte de su cuerpo tatuado, y también por incursionar en la música a través del canto. Además, es influencer y marzo de 2023 comunicó que se creó una cuenta en OnlyFans, una página de fotos y videos eróticos.

En Instagram, Cande posee 4.2 millones de seguidores, dónde suele publicar fotos de ella muy osadas, en ropa interior y enseñando su cuerpo totalmente tatuado. Pero, en OnlyFans, promete mostrar contenido que en Instagram sería censurado.

Cande Tinelli. Foto: intasgram/candelariatinelli

En los últimos días, volvió a promocionar su perfil de OnlyFans y agregó que los primeros en suscribirse recibirían diferentes regalos. En su cuenta se presenta así: “Soy Cande, tengo 32 y me abrí Only para divertirme y conocer gente piola. Me suelto cuando tengo confianza”. Además, informó que en su cuenta podrán encontrar: contenido diario, charlas hot, que acepta propinas y hay venta exclusiva de fotos y videos calientes.

Cande Tinelli posó en ropa interior. Foto: Instagram

El valor por suscripción a su perfil es de 35 dólares mensuales, aunque en este momento hay una promoción de 90% de descuento para los primeros 100 suscriptores, es decir, por 3,50 dólares. De todas maneras, también hay combos de 89,25 dólares por tres meses, de 147 dólares por seis meses y de 210 dólares por 12 meses.

Cande Tinelli. Foto: Instagram

Hasta el momento y con un poco más de dos meses de actividad, Cande publicó 97 fotos y/o videos, y recibió más de ocho mil likes, según informa su perfil. Además, hasta el momento ya tiene alrededor de seis mil suscriptores.

¿Cande Tinelli está en pareja?

Desde noviembre de 2020, Cande oficializó su relación con Coti Sokorin, el cantante de 49 años, y a principios de 2023, comenzaron los conflictos y hubo una separación. De todas maneras, desde hace unas semanas comenzaron los rumores de reconciliación entre ambos,, aunque ni Cande ni Coti lo confirmaron.