Coti Romero posó en ropa interior frente al espejo y levantó la temperatura en Instagram

Coti Romero, ex participante de Gran Hermano y una de las figuras más influyentes del mundo digital, sigue consolidando su lugar como referente en las redes sociales. Con más de 2.7 millones de seguidores en Instagram, la joven oriunda de Corrientes supo mantener el cariño del público gracias a su carisma, autenticidad y estilo único.

Coti Romero

Desde su salida de la famosa casa, Coti brilló tanto en televisión como en plataformas digitales, donde comparte desde momentos íntimos hasta looks que marcan tendencia.

Recientemente, la influencer volvió a ser noticia al publicar una serie de fotos en ropa interior que rápidamente se viralizaron, demostrando una vez más su poder de convocatoria. Acompañada de una confesión muy sincera, Coti cautivó a sus fanáticos con su desparpajo y confianza, algo que caracterizó su trayectoria.

Desde que saltó a la fama en el famoso reality de Telefe, la influencer supo capitalizar su popularidad y transformarse en una influencer de renombre. Con su espontaneidad y sentido del humor, se ganó el respeto y admiración tanto de sus seguidores como de sus colegas en el medio.

En su reciente posteo, Coti no dudó en mostrarse auténtica, acompañando las imágenes con la frase: “Me sentí linda hoy (Tengo que acomodar todo el desorden de atrás, sí)”. Este comentario desató una ola de respuestas positivas, destacando no solo su belleza, sino también su frescura y humildad al interactuar con sus seguidores.

En las fotos, Coti se mostró frente al espejo de su habitación con un conjunto deportivo de ropa interior que dejó a todos sin aliento. El set, compuesto por un corpiño y una bombacha tiro alto, resaltó su figura tonificada. Para darle un toque más relajado, optó por una campera negra oversize de polar, que equilibraba la sensualidad del look con un estilo más casual.

Su melena rubia despeinada y un maquillaje sencillo en tonos rosados completaron el outfit, acentuando su estilo juvenil y despreocupado. Los seguidores no tardaron en inundar su publicación con elogios, dejando comentarios como “Muñequita hermosa”, “Cada día más linda” y “Siempre tan diosa”.

La publicación no solo acumuló más de 152 mil likes en pocas horas, sino que también recibió mensajes de cariño y admiración de varias figuras del espectáculo, confirmando que Coti Romero sigue siendo una de las celebridades más queridas y seguidas del momento.