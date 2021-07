Mia Khalifa sabe que sus fanáticos esperan con ansias el contenido que tiene para ofrecerles en las redes sociales y que están atentos a cada una de sus novedades. Es que la ex actriz de cine para adultos sabe cómo generar contenido para Instagram y TikTok, donde suma más de 24 millones de fanáticos.

Mientras disfruta del verano, la morocha casi diariamente les muestra a sus fanáticos los outfit que selecciona cuidadosamente para sus salidas y paseos. Es por eso que, al borde de una majestuosa piscina, la modelo posó con un look total black, con redes y transparencias. La publicación acumula en pocas horas más de 700 mil likes y cientos de comentarios.

Corset y pollera de red: Mia Khalifa conquistó las redes con su atrevido look (Instagram)

No es la primera vez que muestra sus looks para ir a la pileta. Apenas pocas horas antes había compartido en TikTok un divertido video en el que se la puede ver con una microbikini blanca estampada, a la vez que completa el look con pulseras XL y collares. En el video simula una llamada, exclama “¡La reina está viniendo!” y se mete de lleno en la gran piscina.

Mia Khalifa rompió en llanto en TikTok

Mia Khalifa lloró en TikTok con un video en el que una seguidora cuenta por qué ya no usa lentes y las imágenes se hicieron virales en las diferentes redes.

La usuaria @oreo_mlkshake subió un video donde contaba que a sus trece años había dejado de usar lentes porque sus compañeros de secundaria le hacían bullying. La joven explicaba que la habían sexualizado y la cosificaron al compararla con Mia Khalifa. “Lo siento mucho. Tampoco uso lentes por la misma razón”, explicó la ex actriz.