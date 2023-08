Con un conjunto de lencería negro, Romina Malaspina posó frente al espejo y cautivó en Instagram

Romina Malaspina logró instalarse en los medios de comunicación luego de su participación en Gran Hermano Argentina. La rubia estuvo en la misma temporada de la que salieron personajes como Marian Farjat y Brian Lanzellota. Poco a poco, fue convirtiéndose en una figura importante y este año participará de uno de los realitys más importantes de la televisión argentina: Bailando por un Sueño.

Además, de un largo camino en la televisión, donde incluso trabajó como periodista en algunos canales de noticias, Romina fue descubriendo nuevas pasiones. Hoy en día es DJ y una auténtica influencer. En su cuenta personal de Instagram, Malaspina ya suma más de 2.5 millones de seguidores con quienes comparte su día a día.

Una de las postales de Romina Malaspina como DJ Foto: instagram

Desde hace tiempo que Romina muestra su vida en las diferentes plataformas y en la red social de fotos y videos destacan sus looks, muy en tendencia y cómo es su trabajo como DJ. Sus seguidores aprovechan cada nuevo posteo para dejarle un comentario de apoyo.

Romina Malaspina. Foto: gentileza

El look con el que Romina Malaspina enamoró a sus fanáticos

Horas atrás, Romina Malaspina posó frente al espejo con un look que dio de qué hablar. Y es que la rubia compartió en sus historias una foto de lo que utilizó para un domingo muy tranquilo. En la imagen se la puede ver con un conjunto de ropa interior en color negro de la marca de The King of the Kongo, con anchos elásticos y el nombre de la firma en blanco.

El look de Romina Malaspina. Foto: Instagram

Con tanga a la bicha, la famosa lo combinó con un jogging negro y una campera de jean crop. Además, complementó el look con un collar de cadena plateado y gafas de sol en un tono marrón. Por último, coronó con un maquillaje con smokey eyes y unos labios en rosa brilloso.