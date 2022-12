Con la albiceleste desde Qatar, Stefi Roitman demostró su apoyo a la Selección

En lo que fue un partido sufrido para todos los argentinos y argentinas, Stefi Roitman tuvo la oportunidad de vivirlo en carne propia desde la cancha en Qatar. La actriz viajó a Doha para alentar a la Selección y ¡lo dejó todo!

A través de las redes sociales la esposa de Ricky Montaner se mostró desde el Estadio Lusai junto al resto de la hinchada argentina y con la camiseta de seleccionado nacional.

“La felicidad no me entra en el cuerpo. Se me sale el corazón. Pedí y pedí por este momento y acá estamos. ¡Llegué a verte Selección! ¡VAMOS ARGENTINA! VAMOS QUE SE PUEDEEEE. Estamos en semis carajoooooo. Te amo”, expresó en su reciente posteo en su perfil oficial de Instagram.

Stefi Roitman en Qatar Foto: instagram/Stefiroitman

Sus imágenes sumaron miles de corazones rojos y comentarios, entre ellos el del músico quien manifestó también su apoyo al país de origen de su pareja: “¡Vamos argentina lpm!”. Entre los mensajes también se destacó el apoyo de Mau Montaner: “¡Que felicidad!”.

Alentó a la Selección Foto: instagram/Stefiroitman

Sus más de 3.7 millones de seguidores desbordaron el posteo con más de 300 mil “me gusta” y todo tipo de reacciones como: “¡LLegaste a ver de cerquita el triunfo!”, “¡Adorooooo a nuestra Selección! ¡Vamos, vamos Argentina!”, “Uffff llegó la alegría” y “Sos nuestra suerte, no te vayas”.

Quién fue el novio de Stefi Roitman

Antes de formar parte del clan Montaner, la artista de 28 años protagonizó un romance adolescente con uno de los galanes juveniles más reconocidos de la farándula argentina: Gastón Soffritti. Se conocieron en una noche de boliche, pero su noviazgo no ocurrió sino cuatro años después cuando compartieron la serie de “Simona”.

Gastón Soffritti y Stefi Roitman Foto: web

De todas formas su relación terminó al poco tiempo y la actriz explicó los motivos: “La relación se terminó porque no le metíamos pilas a la pareja y no hacíamos cosas distintas. Nos ofrecieron bailar juntos en ‘Showmatch’ pero él no quiso por principios. Dejamos las cosas muy claras y me hizo crecer un montón”.