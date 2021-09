Cinthia Fernández cautivó a sus seguidores bailando reggaeton con top y colaless blanca. Uno de sus seguidores le sugirió que deje la política y se dedique a algo muy particular.

“ODIO EL CARDIO. Así que mi manera más fácil de incorporarlo a mi rutina de GYM es bailar, que es lo que me gusta”, escribió la modelo al pie del video en formato reel. Sumó más de 70 mil me gusta y más de 1.2 millones de reproducciones.

Al ritmo de “La Botella” de Justin Quiles y Maluma, la ex precandidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires mostró cómo entrena y parte de sus más de 5.3 millones de seguidores la llenaron de comentarios, uno de ellos con una extraña sugerencia.

“El mejor lomo de Argentina”, “Belleza pura”, “Sos una bomba”, “Estás divina”, fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió.

Sin embargo, uno de sus seguidores le propuso lo siguiente: “Dejá la política y abrí un OnlyFans”. El comentario se llenó de likes pero no hubo respuesta de la protagonista.

Se trata de la plataforma de contenidos de pago por contenidos exclusivos. A cambio de unos pesos o dólares, tenés acceso a fotos y videos que no están en redes e incluso se puede chatear, si así lo ponen en una de las tarifas a elegir.

Cómo le fue a Cinthia Fernández en las elecciones

Cinthia Fernández fue precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el partido Unite y necesitaba llegar al 1,5% para poder estar en las elecciones generales de noviembre.

La boleta de Cinthia Fernández como precandidata a diputada nacional en Buenos Aires Gentileza

Con 85.971 votos en su haber, llegó al 1,1%, no pudiendo ser parte de la elección general. Sin embargo, sacó más votos que el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno (Partido Republicano Federal) 0,96% (75.441 votos) y el ex militar carapintada Juan José Gómez Centurión (Unión por el Futuro), que alcanzaba 0,96% (75.283 votos).