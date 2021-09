Cinthia Fernández fue una de las figuras que protagonizaron más polémicas en torno a las PASO 2021 al postularse como diputada provincial. A pesar de que sacó una gran cantidad de votos, no logró superar el piso de 1,5 por ciento para pasar a las elecciones generales. Este jueves, la influencer demostró que ya no soporta los comentarios negativos y emitió un fuerte descargo.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una gran cantidad de historias donde se defendió de las críticas, apuntó contra los que le dicen “hueca”, contra Flor de la V y Viviana Canosa.

“Respecto a las personas que me dicen ignorante y que no tengo comprensión de texto, ese insulto es tan grave como decirme put..., como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar”, expresó durante un video de Instagram donde terminó entre lágrimas.

Sobre sus estudios, expresó: “Les quiero decir que eso es algo que me pega muy fuerte y que me hace muy mal porque me hubiera encantado seguir la Facultad, pero seguí mi sueño de trabajar en la tele, en el teatro y con la acrobacia”.

“Me hubiera encantado seguir la carrera, pero tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Si hay algo que tengo muy en claro es que quiero seguir estudiando porque te da dignidad y una preparación que te planta distinto en la vida”, continuó.

Luego, enfatizó: “Siempre fui muy estudiosa y tuve muy buenas notas... Por eso es algo que me duele un montón, tanto como que me digan put.... Me duele porque quisiera estudiar para cerrarles el ort... a los que toman como insulto no tener una carrera universitaria”.

Asimismo, explicó que hoy su ritmo de vida y la crianza de sus hijas no le permiten estudiar. “Es una cuenta que tengo pendiente, que me da bronca y que estoy muy segura que lo voy a hacer. Así que dejen de decirme hueca y si no vayan a todos los lugares en los que estudié y vean cuál era mi promedio”, pidió.

Cinthia Fernández, en el momento que emitió su voto durante la jornada del domingo. (Instagram) Instagram

Las críticas contra Flor de la V y Viviana Canosa

Luego de su cruce con Flor de la V, ahora Cinthia le respondió: “Yo no soy mala persona y no dejé sin laburo a nadie como vos hiciste. Fuiste mala gente. Hoy hacés lo que no te gustó que te hagan. Yo tengo derecho a desnudar mi cuerpo, yo no me cosifico, yo soy libre, la única que me cosifica sos vos y todos los boludos que piensan como vos”.

Respecto a los comentarios de Canosa, dijo: “Lo mismo va para Viviana Canosa, que me trató de hueca. Bastante mala persona, bastante hueca. Debe tener un problema con los Fernández. Ah me olvidaba, la que promovía y aconsejaba un líquido totalmente probihido que le terminó ganando una multa al canal... ¿Y yo soy la hueca?”.