Una serie de historias de Instagram fue el medio que utilizó Cinthia Fernández (32) para agradecer y dar su opinión sobre las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que acontecieron el domingo en todo el país.

“Estoy por arrancar para irme a casa después de reunirme con la gente del partido. No pudimos pasar a las generales, pero al menos estoy muy feliz por no haber sido cobarde y por haberlo intentado, por haber dado voz y fuerza a una causa que espero que la gente que siga en carrera se ocupe, del partido que sea”, expresó.

La mediática tenía como propósito el cumplimiento de las cuotas alimentarias. “Los juicios son lentos, tardan en salir y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota nunca llega, más nadie te lo acelera”, cantó en su polémico spot de cierre de campaña en la que se la vio bailando con poca ropa y portaligas frente al Congreso de la Nación y por lo que recibió infinitas críticas.

Sin embargo, no todo fue agradecimiento. Es que, la modelo que encabezaba la lista 317 a diputados nacionales por CABA por el espacio “Unite por la libertad y la dignidad”, el mismo en el que comenzó su carrera política Amalia Granata, denunció la falta de boletas en algunos colegios.

“Me quedo con la espina de pensar que esas boletas que se chorearon no fue de casualidad. En La Matanza mi votación fue nula, justo es el lugar donde no estaban las boletas” dijo y finalizó: “Me faltó muy poquito quizás con eso hubiera pasado, pero la corrupción en este país perjudica a los partidos más chicos”.

Su reciente cruce con Yanina Latorre

En el comienzo de Los Ángeles de la Mañana, Fernández tuvo un intercambio de palabras con su compañera Yanina Latorre. Todo comenzó cuando la excandidata dijo que estaba contenta y que había tenido una buena elección, por lo que la mediática la interrumpió con un “Mmmm...”.

“Para mí fue un logro, perdóname que te moleste pero me vengo aguantando un montón de cosas.No me molesta cuando uno elige un camino tiene que bancarse la crítica”, expresó Cinthia y agregó enojadísima: “No, pero ‘mmm ahhh mmm’, las forreadas no y no tengo ganas de bancármelas y puedo opinar, porque vos sos libre de opinar”.