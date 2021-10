Vestido negro al cuerpo con aberturas en los dos costados y bucaneras del mismo color, bastaron para que María Eugenia Suárez (29), más conocida como “La China” se lleve todas las reacciones a través de su Instagram, en la que cuenta con cinco millones de seguidores.

China Suárez. (Instagram) Instagram

A través de un reel, la actriz no solo compartió ese jugado look sino también otro en la que se la ve luciendo un vestido de tul negro con transparencias, además de un llamativo e impactante maquillaje. La publicación no tardó en generar reacciones por parte de sus admiradores.

“Sos todo lo que está bien”, “China dejá de resfregarnos tu hermosura”, “Qué bien te pega la soltería reina”, “¿Qué se siente nacer con esa cara?”, “Quiero morir y reencarnar en vos” y “No podés ser tan perfecta”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

La ex Casi Ángeles se encuentra en España desde los primeros días de septiembre con sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, y su madre Marcela Riveiro. Es que, la actriz participó del Festival de San Sebastián y además se prepara para trabajar en un nuevo proyecto con Álvaro Morte, el protagonista de la exitosa serie “La Casa de Papel”.

La China Suarez y Vicuña en Madrid. Gentileza Revista Hola.

Sin embargo, no se encuentra sola en la capital española. Su expareja y padre de dos de sus hijos, Benjamín Vicuña, viajó para asistir a los Premios Platinos y aprovecha la estadía para visitar a sus pequeños.