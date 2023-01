Camila Homs encendió Instagram con una enteriza blanca cavada, gorra y gafas de sol

Con más de 876 mil seguidores Camila Homs ya es considerada una influencer con todas las letras. Y es que ser la expareja de uno de los jugadores más importantes de la Selección Argentina actualmente no es un detalle menor. Su separación con Rodrigo de Paul le dio una visibilidad mucho mayor, que si bien es una situación que quizás no hubiera querido vivir, le abrió la puerta a muchas otras posibilidades.

Actualmente Camila está en pleno escándalo porque la relación con su ex, quien además es el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, no está muy bien. En el medio quedó Tini Stoessel, que también se vio alcanzada por la polémica, mientras que Charly Benvenuto, quien era pareja de Homs desde julio, decidió apartarse porque no le gustaba nada la situación.

Charly y Camila en unas vacaciones en Europa. Foto: Instagram

En el medio de la discusión, Camila decidió tomarse un descanso en Punta del Este, lugar donde varios famosos argentinos optaron por visitar para recibir el año nuevo. Desde la ciudad uruguaya, Homs comparte mucho contenido y sus seguidores quedan boquiabiertos con cada uno de sus looks.

Así posó Camila con su enteriza blanca. Foto: Instagram

Horas atrás, la modelo compartió imágenes en sus historias donde se la ve posando desde un bote con una enteriza de color blanco, cavada y con una estampa de un león. Además, combinó con una gorra rosa viejo y unas gafas de sol negras con detalles dorados. Incluso, Camila subió dos fotos, en una se la ve desde la playa y con un short blanco a juego con su traje de baño.

El look de Camila Homs en Punta del Este. Foto: Instagram

La pieza en cuestión es el modelo “Whatever” de la marca Karolines Mode y, según la página oficial, tiene un valor de $18.500. La rubia no dudó en etiquetar a la marca que replicó en sus historias la foto de Homs.

El video de Camila Homs riendo con un cántico contra Tini Stoessel

A pocas horas de iniciado el 2023 comenzó a circular por las redes sociales un video en el que se la ve a Camila Homs en una fiesta en las playas de Punta del Este. Ubicada en lo que parecía ser la zona exclusiva de la fiesta, Camila empezó a escuchar un cántico que estaba directamente vinculado con su escándalo con Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

En el video se puede ver cómo Homs comienza a arengar a “público” para que continúen cantando e incluso, en un momento, saca su celular para grabar el momento. Todo quedó registrado y algunos internautas que la habían apoyado al principio de la polémica, aseguraron que su accionar no estuvo bien.