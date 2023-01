En medio del escándalo con Rodrigo de Paul, Camila Homs se separó de Chary Benvenuto, su novio

Camila Homs tuvo un tormentoso 2022 ya que fue la protagonista de uno de los mayores escándalos en el mundo de la farándula y el deporte. Sucede que a finales de 2021 la influencer se separó de Rodrigo de Paul, jugador de la Selección Argentina, quien fue su pareja durante más de una década y el padre de sus dos hijos: Francesca y Bautista.

Sin embargo, la relación llegó a su fin luego de varias discusiones y, aunque intentaron trabajar para mantener su relación, el amor no todo lo pudo. Semanas después comenzarían los rumores de un romance entre Rodrigo y Tini Stoessel, que aseguraban que había comenzado cuando todavía el futbolista estaba en pareja.

Tini y De Paul en un show de la cantante. (Instagram Rodrigo de Paul)

Pero siempre se aseguró de sostener que todo comenzó una vez terminada la relación con Camila. El amor entre el deportista y la cantante fue creciendo cada vez más y con ello llegaron las polémicas por la tenencia de los pequeños y lo que le correspondía a Homs por la separación. Incluso fue la influencer quien también inició una nueva relación por junio de 2022.

Charly y Camila en unas vacaciones en Europa. Foto: Instagram

El hombre en cuestión era Charly Benvenuto, un empresario y que era vecino de Camila en Puerto Madero. Y aunque no se mostraban mucho en redes sociales, hicieron viajes a Europa y Homs aseguraba que su novio tenía una gran relación con sus hijos.

Camila y Charly disfrutaron de unas vacaciones en el verano europeo. Foto: Archivo

Camila Homs, nuevamente soltera y disfrutando en Punta del Este

Días atrás fue Estefanía Berardi, panelista de LAM quien aseguró que Camila Homs está nuevamente separada: “Camila está separada, me confirmó la separación, no está más con Charly. Le pregunté los motivos y me dijo ‘no hay motivos’, eso abre a especulación. Igualmente, creo que está un poco a la vista... Cuando no tenés cosas resueltas y cerradas, es difícil construir otra cosa”.

Camila y Charly fueron fotografiados tras una cena. Foto: TN

Las declaraciones de la angelita hacían referencia a los polémicos chats en donde Camila ataca a de Paul y Tini en un episodio de furia. Incluso, fue Matías Vázquez quien se encargó de agregar información a la escandalosa noticia.

“Charly está podrido de Rodrigo De Paul, le explotó la térmica. Se cansó de que Camila esté pendiente del Mundial de Qatar, se cansó del dedito que Camila hizo y le dijo ‘escuchame una cosa, si vos estás conmigo, ¿por qué le seguís mandando indirectas al papá de tus hijos? Acá hay amor escondido’”, aseguró el cronista.

“Se pudrió de que Camila siga enamorada de Rodrigo, porque ella está enamorada de él, según las palabras de Charly”, sostuvo el cronista quien contó que quisieron hablar con Charly, pero de muy mala manera se negó. Sin embargo, todos los rumores no tendrían validez ya que aseguran que Charly y Camila estuvieron juntos en la fiesta de Año Nuevo en Punta del Este.