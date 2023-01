Apenas unos días atrás estalló un nuevo conflicto entre Camila Homs y Rodrigo De Paul. Sin embargo, la ex pareja del futbolista arrancó el 2023 en Punta del Este donde se la vio rodeada de amistades mientras otros veraneantes cantaban contra Tini Stoessel, la actual novia del padre de sus hijos.

Tal parece que las críticas y los comentarios cruzados no le afectan, y tampoco su reciente separación de su novio Chary Benvenuto. La influencer de 27 años celebró el comienzo del 2023 en una fiesta privada a orillas del mar donde vivió una particular situación con hinchas argentinos.

Además, a través de su cuenta de Instagram, Camila posó muy relajada, con una microbikini negra, visera animal print y lentes de sol, en un paisaje paradisíaco.

En medio del escándalo, Camila Homs posó en micobrikini desde Punta del Este donde festejó Año Nuevo Foto: Instagram

Pese a no hacer referencia al drama que rodea su vida personal, todos los comentarios de la publicación muestran el apoyo de sus seguidores en referencia a la disputa que tiene con su ex pareja, con quien tiene dos hijos en común: Francesca y Bautista.

CAMILA HOMS, NUEVAMENTE SOLTERA Y DISFRUTANDO EN PUNTA DEL ESTE

Días atrás fue Estefanía Berardi, panelista de LAM quien aseguró que Camila Homs está nuevamente separada: “Camila está separada, me confirmó la separación, no está más con Charly. Le pregunté los motivos y me dijo ‘no hay motivos’, eso abre a especulación. Igualmente, creo que está un poco a la vista... Cuando no tenés cosas resueltas y cerradas, es difícil construir otra cosa”.

Las declaraciones de la angelita hacían referencia a los polémicos chats en donde Camila ataca a de Paul y Tini en un episodio de furia. Incluso, fue Matías Vázquez quien se encargó de agregar información a la escandalosa noticia.

Charly y Camila en unas vacaciones en Europa. Foto: Instagram

“Charly está podrido de Rodrigo De Paul, le explotó la térmica. Se cansó de que Camila esté pendiente del Mundial de Qatar, se cansó del dedito que Camila hizo y le dijo ‘escuchame una cosa, si vos estás conmigo, ¿por qué le seguís mandando indirectas al papá de tus hijos? Acá hay amor escondido’”, aseguró el cronista.