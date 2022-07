Britney Spears se encuentra en un momento de su vida apasionante. A principios del mes de junio se casó con su pareja Sam Asghari. Lo hizo en una reunión intima rodeada de sus seres queridos. Sus padres en cambio no fueron invitados a la ceremonia.

La boda de Britney Spears y Sam Asghari. Foto: Kevin Ostajewski/Shutterstock

En su cuenta de Instagram la interprete de “Oops!... I Did It Again” tiene más de 41 millones de seguidores, con quienes acostumbra compartir todo. Suele subir videos a su feed donde se la ve bailando frente a la cámara, haciendo joya o hasta incluso disfrutando de vacaciones. El apoyo de sus fans fue algo muy importante para ella en todo lo que le tocó vivir.

Las fotos de Britney Spears nadando sin ropa. Foto: Britney Spears

Recientemente compartió una publicación sumergida dentro de una piscina nadando sin ropa. “Sigue nadando”, fue la descripción que eligió para el posteo que rápidamente se ganó 387 mil me gustas y cientos de comentarios.

Las fotos de Britney Spears nadando sin ropa. Foto: Britney Spears

Cuántos hijos tiene Britney Spears

Britney Spears tiene dos hijos: Sean Preston, quien tiene16 años, y Jayden James, de 15 años. Ambos son fruto de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline. Los trastornos que sufría la cantante la llevaron a perder la tenencia de sus hijos. En 2007 se rapó frente a las cámaras y generó muchísima polémica.

Britney Spears Foto: EFE

En 2015 logró obtener una custodia parcial y recuperó la relación con los chicos. La relación con sus hijos la mantiene en su intimidad, como reveló en su cuenta de Instagram: “Hay mucho que no puedo compartir con vosotros porque mis hijos son muy reservados, lo cual me encanta, pero os diré que ambos son extremadamente talentosos y estoy increíblemente bendecida de tener a estos dos hombrecitos en mi vida”.