Brenda Asnicar está en Argentina promocionando su nuevo disco. La actriz se encuentra muy activa en distintos programas y en las redes sociales donde, además de su trabajo, luce osados vestuarios.

Brenda Asnicar (Foto: Instagram/basnicar)

En su última publicación, la actriz y cantante luce un top y pantalón de satén y de color blanco. Para acompañar el look lució el pelo con una media cola y un make up delicado.

Brenda Asnicar Instagram

Como era de esperar, la foto superó los 80 mil “me gusta” y recibió muchas reacciones por parte de sus fanáticos. “La más bella”, “Bonita”, “Que mujer”, fueron algunos de los cientos de comentarios que le escribieron.

En medio de la promoción de su álbum, la joven artista estuvo como invitada en “Flor de equipo” (Telefé), donde reveló algunos datos sobre su intimidad. El que mayor curiosidad despertó fue su amistad con Charly García, con quien grabó un tema en 2019.

Brenda Asnicar (Foto: Instagram/basnicar)

“Desayunamos y vimos todos los DVDs de Jimi Hendrix, me mostró todo el documental”, reveló. Ante la intriga de los presentes en el programa, Asnicar dio detalles de la intimidad del músico: “Su casa está toda pintada de blanco, vive con Mecha, su mujer. Le gusta ver mucho cine antiguo, toca la guitarra. A veces me quedo a dormir, a veces me voy temprano”, señaló.