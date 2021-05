Billie Eilish decidió que era momento de hacer un cambio total de su look. La revelación de su impactante estilo se dio a través de una serie de fotos que publicó la revista de moda Vogue.

Billie Eilish posó para la portada de Vogue (Instagram/billieeilish)

La cantante de 19 años cambió su llamativo cabello verde por un tono rubio y posó para la portada de la revista en lencería de color rosa pastel.

El look de la artista sorprendió a sus seguidores, quienes estaban acostumbrados a ver a Billie Eilish con prendas de vestir holgadas que ocultaban su figura.

Con este destape que realizó la cantante busca dejar claro que se siente orgullosa de sus curvas, además de enviar un mensaje sobre a quienes suelen juzgar y criticar los cuerpos de otras personas o lo que ya es conocido como “body-shaming”.

“Me encantan estas fotos y me encantó hacer esta sesión”, aseguró la artista en un mensaje junto a algunas de las imágenes de la producción fotográfica en su cuenta de Instagram.

El nuevo álbum de Billie Eilish

A pesar de su corta edad, Billie Eilish es una artista bastante reconocida por su música y su talento. Por esa razón, fue la gran ganadora en los premios Grammy 2020, donde ganó las cuatro categorías principales.

Con la portada de Vogue, la artista hizo eco del anuncio del lanzamientos el próximo 30 de julio de su segundo disco, el cual llevará por nombre “Happier than ever” (Más feliz que nunca).

Billie Eilish y su hermano Finneas. Máximos ganadores. (AP)

Con este álbum, Billie Eilish espera superar el éxito de su anterior disco titulado “When We All Fall Asleep Where Do We Go?” con el que ganó el año pasado el Grammy al álbum del año