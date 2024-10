Quién es Finneas, el hermano de Billie Eilish que trabajó con grandes figuras de la música y en importantes bandas sonoras

Finneas es un cantante, compositor, multiinstrumentista, productor y compositor ganador de varios premios Grammy y de la Academia. Conocido también por ser hermano de Billie Eilish, ha emergido silenciosamente como una presencia modestamente omnipresente en la música y la cultura pop.

En 2019, Finneas presentó un estilo sincero e hipnótico en su primer EP titulado Blood Harmony destacado por la canción “Let’s Fall in Love for the Night”. En 2021, presentó su primer álbum, The Optimist.

Finneas O'Connell y Billie Eilish posan en la sala de prensa con su Oscar por mejor canción original por "What Was I Made For?" de la película "Barbie" en la entrega de los Premios de la Academia, el domingo 10 de marzo de 2024, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP)

Desde entonces, Finneas comenzó a recorrer el mundo con su música y hasta se presentó en festivales como Coachella. Su catálogo creció hasta abarcar colaboraciones populares con grandes figuras como Ringo Star, además de producir y/o coescribir temas de Justin Bieber, Halsey, Demi Lovato, Selena Gomez, Camila Cabello, entre otros reconocidos artistas internacionales.

Billie Eilish y su hermano Finneas. Máximos ganadores. (AP)

Gracias a su trabajo con su hermana Billie Eilish, Finneas logró un éxito estratosférico. Entre ellos: 20 premios Grammy, 2 premios de la Academia y Globo de Oro. Como si esto fuera poco, Finneas amplió su obra como compositor solicitado con una filmografía que cuenta con bandas sonoras originales para The Fallout de HBO Max y Vengeance de BJ Novak.

Finneas y Billie Eilish en los Premios Grammy 2024. (AP)

En 2022, en nombre del éxito animado de Disney PIXAR, Turning Red, escribió la música para la banda de chicos de la película 4*Town. En 2023, coescribió y produjo la canción aclamada por la crítica “What Was I Made For?” para Barbie dirigido por Greta Gerwig, que le valió su segundo Premio de la Academia a la Mejor Canción Original y ganó dos Premios GRAMMY (Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y Canción del Año), así como un Globo de Oro (Mejor Canción Original).

Finneas también compuso la banda sonora de la próxima serie original de Apple, Disclaimer, un nuevo thriller psicológico del director, escritor, productor, director de fotografía y editor ganador de varios premios de la Academia, Alfonso Cuarón.

El nuevo álbum de Finneas

Finneas viene de lanzar su segundo álbum, For Cryin’ Out Loud! que llega en medio de varios shows con entradas agotadas en Los Ángeles, Nueva York y Londres. Además, anunció recientemente que llevará su álbum de gira con la banda en 2025.