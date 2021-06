Bianca Iovenitti siempre deslumbra las redes. Es que en Instagram suma 221 mil seguidores que están a la espera de ver su día a día.

Bianca Iovenitti Foto: Instagram @/bianiovenitti

Y la modelo marplatense sabe como cautivarlos. Ya sea con sus looks más elegantes, fotos con poca ropa o sus mejores rutinas de baile, Bian no tarda en llenarse de likes y comentarios.

Tal es el caso de su publicación más reciente. La rubia posteó un video bailando Trakatá de Ptazeta, Farina y Juacko, y encendió las redes ya que casi muestra de más.

Luciendo una remera estilo beisbol cortísima y solo cerrada por un botón, entre perreo y perreo casi se le ve todo. El look se combinó con un jogging gris muy canchero.

Con aros y collar dorados y una cola de caballo despeinada, la modelo bailó muy sensualmente mostrando su espectacular figura e incluso bajándose el pantalón.

Bianca Iovenitti formará parte del elenco de "La Fiesta Inolvidable" en Mar del Plata (Foto: Instagram/ @bianiovenitti)

“¡Y pintó tirar unos pasitos! ¿Ustedes qué hacen?”, le preguntó a todos sus seguidores quienes contestaron llenándola de halagos y emojis.

Sin miedo al cambio

La ex de Fede Bal confesó hace un tiempo que decidió retocarse la nariz a través de una rinoplastía y lo contó sin vergüenza.

Bianca Iovenitti de espaldas y en ropa interior. Instagram/@bianiovenitti

“Estoy genial, sin dolor. No fue algo por complejo ni nada, sino que tenía dos operaciones pensadas en mi vida y eran las lolas y la nariz. Y bueno... Siempre me ponía hialurónico para acomodármela y se me dio la posibilidad de operarme y lo hice. Estoy feliz porque estoy bárbara, no tengo hematoma, nada”, contó.