Bianca Iovenitti es muy activa en las redes sociales y mantiene en vilo a sus fans con posteos de cuerpo entero en malla, videos de bailes sensuales o tutoríales de moda o de make up.

La bailarina y cantante mantiene atentos a sus 220 mil seguidores de Instagram, y ahora subió una serie de imágenes en ropa interior, desde la cama, practicando poses sugerentes.

Se la puede ver con un conjunto en color blanco, con detalles de encaje y accesorios en dorado. Mientras ella reposa en la cama el sol entra por la ventana apuntando directamente al rostro.

“¡Buen día. Debo confesar que cada vez me gusta más levantarme temprano!”, confesó la rubia a sus admiradores. Y agregó una pregunta: “¿Ustedes? ¿Qué les gusta más? ¿Levantarse temprano o dormir hasta tarde?”

Y rápidamente la ex “Bailando” recibió casi seis mil “me gusta” y los comentarios más que originales.

“La mujer más preciosa y tan perfecta”, “Con vos me levanto tarde” o “Buen día, depende de las ganas, tremendas las fotos, estas hermosa”, fueron solo algunos de ellos.

Tiempo de renovación y cambios

Es que la ex de Fede Bal luce radiante y cuida su figura y su salud con mucha dedicación. Hace un tiempo decidió corregir su nariz y se sometió a una cirugía para perfeccionarla.

La joven compartió el momento en sus redes: “Estoy genial, sin dolor. No fue algo por complejo ni nada, sino que tenía dos operaciones pensadas en mi vida y eran las lolas y la nariz. Y bueno... Siempre me ponía hialurónico para acomodármela y se me dio la posibilidad de operarme y lo hice. Estoy feliz porque estoy bárbara, no tengo hematoma, nada”.

Bianca Iovenitti formará parte del elenco de "La Fiesta Inolvidable" en Mar del Plata (Foto: Instagram/ @bianiovenitti)

Bianca luce ahora renovada y distinta y era lo que buscaba, así que su carrera de bailarina seguirá dándole alegrías, luego de su paso por la temporada de “Sex”, de José María Muscari.