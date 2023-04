Bianca Iovenitti encendió las redes con una microbikini en su jacuzzi

Bianca Iovenitti, la ex de Federico Bal, volvió a estar en el centro del candelero hace un par de meses durante la escandalosa separación del actor y Sofía Aldrey.

Entonces ella, que fue pareja de Bal luego de que él terminara su relación con Laurita, formaba parte del staff de Sex, que hizo una temporada inolvidable en Mar del Plata.

Bianca Iovenitti

La bailarina declaró que luego de separarse y cuando él ya estaba en pareja con Sofía Aldrey, le escribía. “Él nunca dejó de escribirme. Cuando nos separamos, al tiempito nomás me contactó”, declaró BIanca Iovenitti al ser consultada por la relación con su ex.

Bianca Iovenitti formará parte del elenco de "La Fiesta Inolvidable" en Mar del Plata (Foto: Instagram/ @bianiovenitti)

Sin embargo, ahora Bianca Iovenitti está en el centro de la escena y no es por su ex sino por una imagen suya que hizo subir la temperatura en Instagram y no tardó en viralizarse.

Bianca Iovenitti (Foto: instagram)

En la toma la bailarina está en un jacuzzi con una microbikini diminuta y con cintas que destacan su figura curvilínea. La foto, originalmente publicada por Bianca Iovenitti se viralizó luego de que la subieran en la cuenta de DivasPlay, la plataforma de contenidos para adultos en la que la bailarina sube clips exclusivos.

Bianca Iovenitti con una microbikini que dio de qué hablar Foto: instagram.com/bianiovenitti

El camino a la fama de Bianca Iovenitti

La bailarina marplatense participó en Combate, saltó a la fama como bailarina de Showmatch en 2019 y luego fue convocada para Sex, la obra en la que logró lucirse.