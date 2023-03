Belinda posó muy sensual frente al espejo y dejó un fuerte mensaje

Belinda siempre comparte todos los momentos de su vida profesional, pero nunca deja de aprovechar su Instagram para dejarles a sus más de 15 millones de fanáticos alguna foto suya que los cautive.

Esta vez, la estrella pop subió dos imágenes frente al espejo de un baño. En las fotografías se ve su apuesta por un look súper distendido y canchero en tono marrón claro: un top con mangas largas que deja a relucir su torso y un jogging tiro bajo que remarca su cadera.

Belinda posó frente al espejo con un look que enamoró a todos. Foto: Instagram

“Hola Marzo, apenas empiezas y ya me estás jodiendo” , expresó en su publicación la actriz y cantante, y con sus sensuales imágenes cosechó 733 mil me gustas.

Qué dijo Cazzu sobre Belinda

La rapera argentina fue consultada en un aeropuerto en México hace unos días sobre su relación con su pareja Christian Nodal, ex de Belinda. Ella evitó las preguntas vinculadas a la posibilidad de formar una familia y ser madre, y solo se limitó a expresar: “Él (Christian) es muy lindo sobre todo como persona, te hace sentir muy apoyada, la verdad que la parte más importante que tiene él es humana”.

Cazzu y Christian Nodal. Foto: Instagram @nodal

Además, Cazzu se refirió en un programa mexicano a las comparaciones que muchos fans hacen entre ella y Belinda luego de que saliera a la luz la colaboración que la rapera realizará con Los Ángeles Azules.

Los Ángeles Azules y Cazzu anunciaron su colaboración. Foto: Instagram

La artista argentina fue tajante al respecto y sostuvo: “Me encanta la canción que tiene ella con Los Ángeles Azules y muchas de su discografía. La gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto. No sé quién me compara. Me imagino que a la gente le divierte comparar. No me siento comparada con ella. Tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”.