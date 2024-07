Belinda posó con un vestido ajustado total pink y confirma que es la reina del verano mexicano

Belinda es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Reina de un estilo único, no conoce de límites a la hora de combinar diferentes prendas para crear sus propios looks. Audaz y avasallante, su talento traspasa la pantalla y triunfa arriba y abajo del escenario.

La cantante enamora corazones con cada publicación que realiza en Instagram. Sus fans la adoran y jamás pasa desapercibida. Atenta a las nuevas tendencias, Belinda siempre va por más y arriesga con jugados looks.

Belinda se suma al vestido ajustado total pink y confirma que es la reina del verano mexicano Foto: Instagram

Siempre sorprende y capta la mirada de sus seguidores. Los looks en donde muestra mucha piel y resalta su figura son los preferidos por sus fans. En esta oportunidad, sorprendió a todos con un look mega sexy que dejó sin aliento al público y encandiló corazones.

Belinda luce hermosa y con un cuerpazo hace varios años, a causa de cirugías

Belinda causó sensación y cosechó suspiros con un outfit total pink mega tendencia. La cantante posó con un vestido espectacular y dejó sin palabras a sus fans. La parte superior ultra ajustada al cuerpo y la parte inferior más holgada. La cantante y actriz causó sensación y los likes no se hicieron esperar.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. El maquillaje que eligió fue bien marcado. Delineado negro para los ojos, resaltando su mirada y lápiz labial en color nude con mucho brillo. El look revolucionó Instagram y se robó los aplausos de todos.

Belinda fue por todo y lució un increíble vestido en color rosa infartante.

La artista va por todo y no conoce de límites a la hora de elegir sus looks. Muy osada posó con un impactante look total pink que enamoró a todos el público.

Belinda alucinó en Instagram con una prenda en color rosa Barbie ultra trendy. Sus fans halagaron sus looks y los likes no se hicieron esperar. La cantante dio cátedra de estilo y subió la temperatura del verano mexicano.