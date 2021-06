La exitosa cantante mexicana Belinda siempre logra mantenerse en la cresta de la ola. Además de haber marcado a toda una generación con sus canciones, también de destaca por sus excelentes dotes actorales, de hecho desde hace un tiempo se encuentra grabando “Edén”, una serie de Netflix.

//Mirá también: Belinda conquistó las redes al posar con un ajustado vestido negro

Belinda (Foto: Instagram) Instagram | Instagram

Por supuesto, tampoco le pierde pisada a las redes sociales, teniendo en cuenta la importancia de estas en la carrera de cualquier artista. Así, volvió a sorprender con una imagen en su cuenta de Instagram, en la que se la ve sólo con un buzo multicolor y una peluca roja. “Pelirroja por un día”, escribió la artista.

Hace unos días, la cantante publicó unas fotos súper coloridas y las acompañó con una frase que enloqueció a los fans. “Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba ¿me recuerdas?”, escribió la mexicana, pero lo sorprendente del caso es que etiquetó a Lola Indigo y a Tini. Si bien se sabía de esta colaboración, todo parece indicar que falta muy poco para que salga a la luz.

Belinda (Foto: Instagram) Instagram

Por otra parte, semanas atrás, Belinda brindó una entrevista a Vogue México donde se confesó respecto de cómo vive la relación con el público y los medios. “Haga lo que haga yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un ‘pero’, entonces mientras yo sepa lo que está bien y lo que está mal, me quedo tranquila y eso me da paz”, aseguró

//Mirá también: Belinda revolucionó las redes al posar sin ropa

Belinda (Foto: Instagram) Instagram

Y agregó: “No pienso mucho en ‘voy a hacer esto porque le va a gustar al público’. No, hago lo que me nace, lo que yo quiero y al final del día si el público me quiere quién soy, me van a seguir, van a seguir mi contenido, mis historias, mis canciones o mis actuaciones o lo que sea”.