Belinda está atravesando un gran momento en su vida. Mientras se acerca la final de La Voz México, donde es jurado, también está grabando la nueva serie de Netflix Éden y continua rompiéndola con su carrera musical.

Belinda Instagram | Instagram

La cantante acaba de protagonizar un nuevo episodio de la sección Secretos de Belleza para la revista Vogue México. En la entrevista mostró su lado oculto y reveló qué es lo que admira cuando se ve al espejo.

Belinda para Vogue Foto: Vogue

Para las fotografías lució dos looks total black. En el primero se la ve con un body negro de mangas largas y cuello polera pero sin nada abajo. Con un maquillaje súper natural, dejó su rubia cabellera al viento.

Belinda para Vogue Foto: Vogue

Para la segunda sesión de fotos, en cambio, usó un conjunto de ropa interior, también negro. Con un corpiño y culotte de seda tiro alto de estilo antiguo dejó ver su lado más “dark”. Además, uso un makeup más oscuro que realzó sus ojos verdes.

Belinda para Vogue Foto: Vogue

“Gracias a todo el equipazo!”, escribió Belinda en su cuenta de Instagram, agradeciendo a quienes formaron parte de la producción.

Desde el perfil de Vogue, publicaron una parte de la entrevista que mantuvieron con la cantante, donde contó cómo fue su evolución fuera de las cámaras. “Creo que cada uno tiene expectativas diferentes de lo que soy yo. Por supuesto que para mi familia espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más empática con ellos y obviamente con la gente en general”, contó.

Belinda para Vogue Foto: Vogue

“Pero en cuanto a los medios o la gente que no me conoce, haga lo que haga yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un ‘pero’, entonces mientras yo sepa lo que está bien y lo que está mal, me quedo tranquila y eso me da paz”.

Belinda para Vogue Foto: Vogue

“No pienso mucho en ‘voy a hacer esto porque le va a gustar al público’. No, hago lo que me nace, lo que yo quiero y al final del día si el público me quiere quién soy, me van a seguir, van a seguir mi contenido, mis historias, mis canciones o mis actuaciones o lo que sea”, concluyó.