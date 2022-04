Este día viernes, Anya Taylor-Joy compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes de su look durante la premiere de su nueva película The northman. Allí, la podemos ver lucir un glamouroso vestido diseñado por las prestigiosas firmas de diseño Dior y Tiffany, las cuales, terminan por crear un look que inspira toda una fantasía estilo Frozen de Disney.

Anya Taylor-Joy y su estilo 'Frozen' en la premiere de su nueva película. Foto: Anya Taylor-

El vestido diseñado por Dior y Tiffany es realmente de ensueños y podría ser lucido perfectamente por la princesa Elsa. Con incrustaciones de strass y pequeños detalles en color celeste, Anya está lista para derretir el hielo. Además, resultan de una belleza sin igual su rubia cabellera y zapatos de tacón que acompañan con gran sutileza la obra de diseño que la misma luce.

Anya Taylor-Joy y su estilo 'Frozen' en la premiere de su nueva película. Foto: Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy, la figura de Dior y Tiffany

Son varias las oportunidades en las que Anya ha sido vestida por las prestigiosas firmas de diseño Dior y Tiffany. Con looks de alta costura, la actriz conquista la escena del espectáculo hollywoodense y a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

Anya Taylor-Joy y uno de sus looks Dior y Tiffany. Foto: Anya Taylor-Joy

El look total black de Anya está configurado por un vestido de alta costura con corset, encaje y transparencias que, remite a un estilo renacentista, el cual, termina por ser creado a partir del uso de un velo de red. El outfit fue lucido con el propósito de una noche de gala organizado por la prestigiosa revista de moda Vanity Fair.