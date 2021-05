La actriz Andrea Rincón es muy querida en las redes sociales. Más aún ganó popularidad luego de su participación en “MasterChef Celebrity”, en su segunda temporada, donde sumó muchos admiradores.

Andrea Rincón en Instagram, con una imagen insinuante Instagram

Cuenta actualmente con 1.1 millón de seguidores y la cifra sigue creciendo. Andrea suele compartir trabajos que realiza como actriz, participaciones a distintos programas de TV, looks de moda y su día a día.

La ropa que usó Andrea Rincón para ir a PH Podemos Hablar. Instagram/@andrearincon_top

Ahora, se vistió de negro para subir una foto modelando un body muy singular. Y por supuesto sus fanáticos enloquecieron al verla.

Andrea Rincón Instagram | Instagram

En la postal se la ve con solo una prenda, desafiando al frío desde un enterito interior muy sobrio, de color negro, con mangas largas y muy cavado.

Es una prenda simple para un look tranquilo. Andrea posa con su cabello suelto sobre un costado de la cara y eligió un maquillaje natural donde solo se destaca el delineado negro sobre los ojos.

Al tratarse de una historia, no se conoce el número de seguidores que le dejaron algún comentario, pero seguramente fueron muchos los que elogiaron su estilo y halagaron a la actriz.

La actriz reconoció sus dificultades para recibir las devoluciones por padecer Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) (Instagram). Instagram | Instagram

Es que la actriz lució su personalidad luego de su participación en “MasterChef Celebrity 2″ y se hizo muy querida entre los televidentes, sobre todo por su explosiva y frontal forma de ser.

Andrea Rincón y el amor

En cuestiones del corazón hace poco tiempo Rincón dijo: “Estoy bien, ¡muy bien! Es que me pasaron cosas raras en estas épocas raras… conocí a alguien a la distancia y estamos llevando una relación extraña”.

Si bien no quiso dar mayores precisiones, en esa misma entrevista confesó que vive “en Barcelona, España… Pero no voy a dar más datos, porque todavía no nos vimos personalmente”.

La foto misteriosa que despertó el rumor de que Andrea Rincón y el Mono de Kapanga estaban juntos nuevamente Internet

“Sí te puedo decir que siento que estamos enamorados, que hay un amor muy sano y muy lindo. Y se va a concretar, porque ya hay fecha para que venga a la Argentina”.

“Es la primera vez que me enamoro de alguien tan distinto y tan sano. Yo le encomiendo todo a Dios, porque creo que estoy en una nueva etapa de mi vida, parada en otro lugar”, continuó Andrea.

Y dejó finalmente el suspenso: “Esperemos a ver qué pasa. Sólo anticipo que viene sin pasaje de vuelta”, hablando de su nueva relación.

ANDREA RINCÓN. Candidata a La Chica del Verano.

Pero no terminó todo aquí, ya que posteriormente Rincón publicó una fotografía donde se la ve con las piernas cruzadas junto a las de un hombre acostado a su lado, mirando televisión.

Y pronto se arrepintió y eliminó el posteo. pero no escapó a la captura de Juariu, quien la difundió e investigó quién era el misterioso hombre que acompaña a la actriz.