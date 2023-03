Alejandra Maglietti se sumó a la tendencia barbicore y causó sensación en las redes sociales

Alejandra Maglietti no deja de sorprender a los usuarios que la siguen en Instagram con las fotografías o los videos que comparte, ya que en cada uno de ellos se muestra con looks completamente distintos que se reflejan su versatilidad a la hora de vestirse y su personalidad.

Alejandra Maglietti encendió las redes. Foto: instagram.com/

Esto es porque la panelista se ha mostrado con outfits osados que la dejaban al borde de la censura, ha lucido los vestuarios más ostentosos de la industria y, también, otros con absoluto glamour. Sin embargo, en esta ocasión, decidió dar un paso más y aventurarse a explorar en la nueva tendencia que se instaló con fuerza dentro del mundo de la moda: el estilo barbicore.

Para ello, se presentó con una campera de cuero ajustada que llevaba el cierre al costado, junto con un pantalón palazzo de vestir y botas altas con punta estrecha; y, para cerrar el look, escogió un sombrero clásico. No obstante, el detalle particular de su vestuario estuvo en el color rosa pálido que abundaba en cada una de las prendas, lo cual respondía a la perfección al estilo barbiecore.

Ale Maglietti deslumbró con su look estilo barbiecore. Foto: Instagram

Cuándo cumple años Alejandra Maglietti

La panelista nació el 27 de octubre de 1985 en Resistencia, Provincia del Chaco, y este año celebraría su cumpleaños número 38. Sin embargo, dicha celebración fue algo que jamás realizó hasta el año anterior, ya que se trató de la primera vez que se reunió con sus amigos para festejarlo.

Ale Maglietti durante la celebración de su cumpleaños con amigos en 2022. Foto: Instagram

“Nunca me gustó cumplir años, siempre me daba vergüenza que me canten el feliz cumpleaños (ya se que suena rarísimo pero bue, es la verdad) y odiaba ser el centro de la fiesta”, comentó en el posteo que realizó en 2022 durante su celebración, y agregó: “Pero esta vez me animé a organizar cenas con mis amigos y con mis amigas por primera en mi vida, esta vez hice doble festejo y me gustó”.