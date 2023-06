Ale Maglietti posó en brillos y transparencias: “Me dan ganas de ser una sugar mommy”

Ale Maglietti es una celebridad con gran trayectoria en el mundo del espectáculo, como actriz, modelo, vedette, pero también, en lo académica, ya que se recibió en las carreras de periodismo y abogacía. Por eso, trabaja como periodista, panelista y conductora en programas de radio y televisión.

Además de los trabajos mencionados, también trabaja como influencer de las redes sociales, teniendo en cuenta que posee 1.9 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Allí, Alejandra muestra su vida diaria, sus diferentes trabajos y los looks diarios y más osados que usa para asistir a cada programa de televisión.

Ale Maglietti impuso tendencia con un vestido verde lima ajustado al cuerpo. Foto: Ale Maglietti

En esta oportunidad, no publicó una foto, sino que un video. En el mismo, realizó diferentes poses para mostrar su total look y lo hizo al ritmo del hit del momento, “Te Cura” de María Becerra, el soundtrack de “Rápidos y Furiosos 10″. Para el clip eligió la parte de la canción que dice: “decile al DJ que se rompa un dembow. Que acá lo que sobra es nalga y flow. Tú, bum-bum, mami, mami. Mmm, me dan ganas de ser una sugar mommy”.

La periodista, para asistir a Bendita de Canal 9, un pantalón cargo de cuero y color negro, un corset negro con transparencias y brillos, y unas zapatillas altas y de color negro. Además, usó su cabello suelto con ondas, un maquillaje muy marcado en ojos y labios para resaltar las facciones de su rostro, y varios collares plateados.

El reel tuvo más de 76 mil visualizaciones, más de 13 mil likes y cientos de comentarios halagando la belleza de Alejandra, su outfit y comentando decenas de emojis de corazones y fueguitos.

Cuánto cuesta el perfume de Ale Maglietti

Hace un mes Ale Maglietti lanzó su propio perfume, el Eau de toilette de Ale Maglietti By You. Según la tienda online de su marca, el mismo cuesta 7.500 pesos argentinos en su versión de 50 ml.