Mucho se habló de la China Suárez durante el último tiempo y es que se convirtió en la protagonista del escándalo del año al verse involucrada como la tercera en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara en lo que se conoció como el Wanda-Gate. Pero una vez dejada atrás la polémica, la joven retomó con su rutina, su trabajo y sus proyectos personales.

Hace casi dos semanas se estrenó la entrevista de la ex de Benjamín Vicuña en un mano a mano con Alejandro Fantino por la plataforma Star+, donde la actriz contó detalles acerca de su vida personal y el escándalo que fue portada de todos los medios. “Nunca sentí que debí dar explicaciones. A los únicos que les voy a dar explicaciones es a mis hijos”, se excusó.

“A mí me quieren y me odian por la misma razón, por mi personalidad”, aseguró.

“A mí me quieren y me odian por la misma razón, por mi personalidad”, aseguró picante en otro tramo de la entrevista. Pero más allá de todo, la ex “Casi Ángeles” siguió con su vida con total normalidad y utiliza sus redes sociales para mostrar su día a día, pese a las críticas y comentarios de los haters que recibe en sus posts.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio compartió el backstage de una producción de fotos para una marca de ropa deportiva de la que es embajadora y deslumbró con sus refrescantes movimientos frente a las cámaras al ritmo de Trueno.

La actriz se cansó y respondió en sus redes sociales.

Con “Dance Crip”, la canción del momento, musicalizando la sesión, la China posó y bailó con un outfit elegante sport de calzas, top y blazer negro con algunos detalles.

Fiel a su estilo más casual y deportivo, la modelo se divirtió delante de los flashes y recibió también comentarios muy positivos como “¿Podran? no, claramente no pueden”, “Partís la tierra, Chinaaaa”, “Me caso” y “Amo”. Hasta Fantino se animó a dejar un mensaje en la publicación: “Qué te pasó, China!!?? Es un baile estilo Capusotto”.