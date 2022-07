Desde mediados de 2020, Camila Salazar y su marido, el productor Juan Ignacio “Mela” Meliton, decidieron irse a vivir Ibiza en busca de nuevas oportunidades. Es por esto que la actriz sorprende a sus 395 mil seguidores de Instagram con increíbles fotos del lugar.

Camila Salazar. (Instagram)

En las últimas horas, la hermana de Luciana Salazar revolucionó la red social con una serie de fotografías al borde de la censura: haciendo topless con una amiga, pero al momento de tomarse las fotografías, se tapó sus lolas con sus manos.

Camila Salazar al borde de la censura en Instagram. Foto: Instagram/@salazarcamille

Camila Salazar al borde de la censura en Instagram. Foto: Instagram/@salazarcamille

Quién es Camila Salazar

Además de ser la hermana de Luciana Salazar, Camila es conocida por su participación como “Caterina” en “Patito Feo”. Alejada de los medios, la joven estudió y se recibió como psicóloga, profesión que ejerce en España y que, gracias a la virtualidad, atiende a pacientes de otros países. También da clases a distancia en la Universidad de Belgrano.

Camila y Luciana Salazar

“Volvería a actuar porque me encanta, pero debería cuadrar mi agenda. No puedo dejar de atender a un paciente de un día para el otro. Tengo un compromiso. Y estoy en una isla. En casa no tengo ni televisión, ni siquiera sé si hay un canal en Ibiza”, expresó el año pasado en diálogo con La Nación.