Camila Salazar, la hermana de Luciana, está lejos de sus tiempos de panelista en la TV. En la actualidad, y poco después de haberse casado con el productor radial Juan Ignacio “Mela” Meliton, aprovecha su tiempo libre para descubrir los lugares más paradisíacos del mundo en compañía de su pareja.

En sus redes sociales, la rubia suele compartir las mejores imágenes de sus viajes, y esta vez no fue la excepción.

Camila Salazar se mostró al borde de la censura y al natural desde sus vacaciones en Ibiza

“Nos propusimos viajar por el mundo conociendo personas, culturas, lugares y comidas distintas a las que acostumbramos (...) Tenemos una mezcla de adrenalina y emoción difícil de poner en palabras”, escribió la joven tiempo atrás en su cuenta de Instagram sobre la travesía que inició junto a su novio, Juan Ignacio Meliton.

No es la primera vez que Camila muestra que disfruta del topless en la playa. Tiempo atrás, les había recomendado a sus seguidoras animarse a hacerlo: “Es una experiencia que tienen que vivir. No sólo porque son las mejores playas, sino porque es algo que realmente muy pocas veces van a hacer en su vida y porque en Argentina no tenemos mucho de esto”.