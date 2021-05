Agustina Casanova es periodista con una carrera ya hecha. Pasó por todas las ediciones del noticiero de Telefé y ahora es la columnista de espectáculos de la edición de las 20 de Telefe Noticias.

Agustina Casanova Instagram | Instagram

Como si fuera poco, trabaja en la radio como una de las conductoras de “Morning Time” por Radio One, y los fines de semana está al frente de Tarde Xtra por C5N.

Al igual que muchas famosas, Agustina sabe comunicar muy bien a través de sus redes sociales: “Si puedo influenciar y de manera positiva, me copa y lo que recibo es muy buena onda”, sostuvo en una charla la periodista.

Agustina Casanova Instagram | Instagram

Casanova disfruta el compartir gran parte de lo que hace en su día a día y así mantiene entretenidos a sus casi 750 mil seguidores que esperan con entusiasmo cada posteo de la joven.

Agustina Casanova Instagram | Instagram

Ahora decidió no quedar fuera de los Hot Sale y publicó en su cuenta de Instagram una foto promocionando la última colección de calzado de Ricky Sarkany.

En la imagen se ve a Agustina en un escenario totalmente negro, con iluminación roja y posa con un conjunto de cuero negro de top con tiras anudadas al frente y breve short.

Acompaña las prendas con unas botas altísimas al tono con puntera y terminación de brillos y tacos muy altos. Y completa el look con cantidad de aros con piedras.

La conductora y periodista Agustina Casanova, a la moda con negro y transparencia. (Foto: Maximiliano Failla)

La publicación tuvo 9.7 mil “likes” y cientos de comentarios de sus seguidores, que dejaron palabras como “Diosa”, “hermosa”, “Bombón” y “Sensual” entre otros halagos.

Agustina Casanova y las redes sociales

Anteriormente Casanova reflexionó sobre el uso de redes sociales en una entrevista: “Las redes sociales tienen algo muy bueno, que es que ya nadie es inaccesible, han hecho que todos se sientan cercanos”, sostuvo.

Pero aclaró que siente una gran responsabilidad sobre su uso: “Eso me parece fantástico, pero soy muy responsable en eso, en cómo uso las redes”.

Agustina Casanova posó en ropa interior y con botas altas desde el balcón

Casada hace 15 años con Lautaro Mauro, ex asesor de Daniel Scioli, Agustina sabe de lo que habla: “Es un trabajo. Si no fuera así y dependiera sólo de mí la utilizaría sólo para los míos, no tan abiertamente, sería más privado”, explica.

Y reforzó la idea: “La red social no te define, uno sube ahí una parte de su vida, una foto, y después tu vida transcurre de otra manera que la gente no la ve. Y ahí está el secreto, el misterio”, cerró Casanova.