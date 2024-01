¡A brillar mi amor! el look total gold de Romina Malaspina que enloqueció a sus fans

Una vez más, Romina Malaspina dejó sin aliento a sus fans al compartir una serie de stories en su perfil de Instagram, en el que acumula más de dos millones de seguidores, encandilándolos con un conjunto metálico dorado.

Romina Malaspina y un look para el desmayo Foto: instagram.com/romimalaspina

Mientras disfruta de unos días de descanso, la influencer también aprovecha para trabajar como DJ, una de sus máximas pasiones. La rubia sabe cómo cautivar a sus seguidores con contenido original y los mantiene al día con novedades de su carrera y sus mejores posteos, mientras aprovecha de las noches tropicales.

Romina Malaspina prende fuego las redes con corset rosa. Foto: Instagram

EL LOOK DE ROMINA MALASPINA EN TULUM

Tulum, conocido por sus playas paradisíacas, su ambiente bohemio y noches a puro ritmo, sirve como el telón de fondo perfecto para este atuendo deslumbrante.

La DJ enseño su belleza con prendas apretadas.

La elección del look total gold refleja la confianza y el estilo atrevido de Romina Malaspina, quien no deja de compartir sus outfits en sus perfiles en redes sociales para enamorar a todos.

El look total gold con el que la influencer enamoró a sus seguidores desde Tulum. Foto: desconocido

El conjunto en cuestión está compuesto por una minifalda cuyo borde desemboca en una serie de picos formados por los rombos que componen la falda, cuya cintura está formada con una sutil cadena dorada que la recorre por completo. De igual manera está diseñado el top.

La modelo complementó el look con accesorios de joyería en dorado, su cabello casi al natural con ondas muy sutiles y un make up súper fairy que enfatiza su mirada. Este look total gold es prueba de su capacidad para sorprender y deslumbrar en cualquier ocasión.