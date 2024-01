Minifalda, camisa y corbata, Sol Pérez cautivó con su look estilo ‘secretaria sexy’

Sol Pérez es una de las personalidades más reconocidas y populares de la Argentina. Como panelista en Gran Hermano 2024 logra llevarse todas las miradas con sus outfits. Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, marca tendencia con cada look que comparte. Dueña de un estilo único, se gana todos los aplausos con su actitud y tiene cautivado al público en cada noche de gala.

Esta vez, Sol Pérez brilló con un outfit muy canchero e inspirado en los años 90. Más precisamente en el look que lució Britney Spears en el famoso video “Baby on more time”.

La parte superior, una mini camisa en color blanco sin mangas. La parte inferior, una minifalda, tableada en color gris. Complementó el look con unas botas negras de tacos y caña alta. Un estilo “secretaria sexy” que levantó suspiros.

Como accesorio utilizó una corbata en color negro. Lo que le dio un toque muy canchero a su look. Para el peinado eligió llevar el pelo suelto, con ondas y para el maquillaje delineado negro para los ojos y lápiz labial color rosado.

