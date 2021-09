La actual diputada, que se presentó para renovar banca, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos el domingo de votación, el cual llegó a los 30.343. “ Todo lo que hemos podido hacer durante la campaña se ha visto reflejado en ese excelente resultado , que hemos doblado al candidato que sigue como segundo”, dijo.

Carolina Yutrovic votó en la Escuela 34 de la ciudad de Ushuaia. Web

Este resultado genera grandes expectativas para las elecciones generales , aunque reconoció que los resultados a nivel nacional no reflejan la diferencia que se obtuvo en Tierra del Fuego. No obstante, eso los lleva a mirar al futuro y poner mayor empeño en el trabajo de ahora hasta el 14 de noviembre. Desde su óptica, las PASO sirven para ordenar el tablero de candidatos. “Entendemos que esos resultados no son lineales, asique vamos a trabajar para consolidar el resultado de la lista en particular”, expresó.

La participación de las mujeres en las PASO le generó a alegría a Yutrovic , ya que hubo varias representantes al frente de las listas en todo el país. En particular, aquí en Tierra del Fuego, en el podio de los más elegido también ocupa un lugar Liliana “Chispita” Fadul, quien dará pelea en las generales. En este sentido resaltó la necesidad de profundizar el encuentro con los ciudadanos, quienes sufrieron los golpes sanitarios y económicos de la pandemia. “ Tenemos que trabajar acercándonos nosotros , establecer un diálogo, poder escucharlos que también eso es muy importante y de ahí corregir las cosas que son necesarias corregir y mejorar las cosas que se están haciendo bien”, remarcó.

Las mujeres ocuparon una amplia gama en las Paso 2021 en diferentes puntos del país. Web