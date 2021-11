Wado de Pedro participó de un conversatorio en la Sala Nini Marshall junto a los intendentes de Ushuaia, Walter Vuoto, de Río Grande, Martín Pérez y de Tolhuin, Daniel Harrington, y acompañados de la diputada nacional Carolina Yutrovic.

Conversatorio en la Sala Nini Marshall

La jornada fue coordinada por la periodista y directora de Radio Nacional Ushuaia, Luz Scarpati, en la que se compartieron anécdotas de militancia y se debatieron las dificultades del presente que atraviesa el país y los desafíos hacia el futuro para lograr una sociedad en crecimiento y con inclusión social.

El Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro destacó: “ Como país ya le dijimos Nunca más a los golpes. Le tenemos que decir Nunca Más a los ciclos de deuda externa que perjudican a las futuras generaciones y tenemos que pensar la construcción de una Argentina federal en serio, donde se pueda vivir y trabajar.

“T enemos que pensar en una Tierra del Fuego que no dependa del humor de un Ministro del Interior , como el de Cambiemos, que no dependa del humor de un gobierno porteño que no conocen. Nosotros estamos en ese desafío de construir la Argentina y la Tierra del Fuego del futuro”, agregó el Ministro.

Los intendentes tomaron la palabra

Conversatorio en la Sala Nini Marshall

Por su parte, el intendente Walter Vuoto comentó: “La visita del Ministro del Interior nos llena de alegría, estuvimos en la fábrica con los trabajadores y trabajadoras que nos recibieron con un cálido abrazo. Vimos cómo avanza la producción de las computadoras del Juana Manso, y la cantidad de puestos de trabajos que generan esas decisiones del Gobierno Nacional que nos permite volver a construir nuestra provincia industrial”.

Asimismo, destacó : “Wado es un compañero con el que a los tres municipios nos ha ido muy bien, porque Wado, Tato, y todo el equipo del Ministerio ha hecho un esfuerzo enorme para acompañar a los tres municipios. Wado siempre está pensando qué le falta a Ushuaia, qué le falta a Río Grande, a Tolhuin. Nosotros hemos recibido obras gracias a las gestiones de los compañeros y compañeras en Buenos Aires que están todo el tiempo atrás.”

Por su parte, el intendente de Rio Grande, Martín Perez en primer lugar agradeció: “Por el recibimiento y la verdad que hacía tiempo que no venía a Ushuaia y está muy linda. Se nota el empuje que tiene Walter y todo su gabinete. Estoy muy agradecido de estar acá con la presencia de Wado, con quien nos conocimos mucho en la Cámara de Diputados porque compartimos 6 años, yo por lo menos desde el 2013 hasta el 2019 y la verdad que siempre fue un referente nuestro dentro del bloque.

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington recordó que: “Cuando empezamos a militar fue cuando Néstor nos conquistó, y pasamos por un proceso de formación gracias a la apertura que tuvo Walter y Martín, que nos ayudaron a formar la militancia en Tolhuin. Esos sueños se fueron transformando en todo lo que podemos construir ahora, teniendo cargos en el Ejecutivo. La motivación está, sigue siendo la misma, y esa idea de transformar siempre está. Pero obviamente con el doble de laburo, mucho compromiso, mucho trabajo”.

La Diputada Yutrovic cerró con sus palabras

Conversatorio en la Sala Nini Marshall

Por último, la diputada Carolina Yutrovic destacó: “El trabajo que realizan nuestros intendentes por la juventud que tienen, por su compromiso. Están siempre pendientes de las necesidades de la comunidad y se hacen cargo de las mismas”.

“En estos casi dos años en los que me tocó ocupar la banca para completar el mandato de Martín, las leyes que aprobamos fueron para acompañar al Gobierno nacional, para acompañar a Alberto y a Cristina y para acompañarnos a nosotros mismos como ciudadanos. Siempre fueron proyectos a favor de la gente y de las mayorías que necesitaban” explicó Yutrovic.