Directivos del Centro Educativo de Nivel Secundario 15 (CENS 15), de la ciudad de Ushuaia, se manifestaron pacíficamente en la calle céntrica Fadul 37, lugar donde se ubica el edificio en el cual, históricamente, dictaban clases a los jóvenes y adultos en el nivel medio.

Docentes realizaron una clase abierta al aire libre a modo de protesta. Vía Ushuaia

Lo insólito fue que la “manifestación”, se basó en el dictado de una clase abierta en la calle. Para ello, personal de tránsito cortó la circulación de vehículos en la intersección de las calles San Martín y Fadul, y de este modo, los docentes hablaran al grupo de alumnos que concurrieron.

La noche otoñal ushuaiense se hacía sentir con el frío , pero ni los alumnos ni el personal docente se retiraron hasta que no finalizó la clase. Entre compañeros se prestaron abrigos para continuar en el lugar recibiendo la impartición del conocimiento. El contingente del CENS 15 estaba encabezado por el vicedirector de la institución, José Taborda.

A pesar del frío, los alumnos permanecieron en el lugar hasta el final. Vía Ushuaia

Él se encargó de iniciar la clase con una reseña histórica del establecimiento y luego lo sucedieron los diferentes catedráticos. En ese instante, Taborda inició la clase haciendo historia con la fundación de la casa educativa, la cual se creó en el año 1973. Desde ese momento, hasta hoy, durante 48 años seguidos, no cesó la instrucción educativa para los estudiantes que quedaron desplazados y fuera del sistema.

“Justicia, queremos volver”, “CENS 15 quiere su espacio”, “queremos nuestro espacio”, “¡Exigimos volver a nuestro espacio laboral que nos corresponde! Basta de manoseo a una institución histórica como el CENS 15”, fueron varios de los carteles que llevaban y exhibían los docentes. A su vez, uno de los alumnos se hizo la voz de todos y preguntó “¿este año, se daría por perdido?”, a lo que Taborda negó categóricamente con esperanza de que todo se resolverá. Actualmente, se reúnen en la escuela n° 22 “Bahía Golondrina” ubicada en la calle Constitución Fueguina 951, de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Docentes unidos pidiendo una respuesta favorable a su reclamo. Vía Ushuaia

“En el 2016, hemos sido desplazados del edificio donde históricamente funcionaba y de ese entonces, nos ubicaron en un edificio, que el edificio donde nos ubicaron es bárbaro, genial. El tema es que están tres instituciones que satisfacen las mismas necesidades . Están juntas en una misma área”, expuso Taborda. El directivo explicó que, por la proximidad de los establecimientos, se pierden matrículas. Esta situación pone en alerta y en estado de preocupación ante la posibilidad de la extinción de alguno de los CENS que funcionan en esa zona de la ciudad.

Desde la posición y la visión de los miembros del CENS 15 se lamentan por la situación que están atravesando . “Es una lástima, porque es una institución antigua, mucha gente. Yo estoy hace 20 años dando clases en el CENS y he visto pasar, recibirse personas que hoy ocupan lugares muy importantes en la sociedad y eso a mí me llena de alegría”, dijo Taborda emocionado. Es importante aclarar que esta actitud adoptada, no es una manifestación en contra de nadie, sino a favor de la educación.

Vía Ushuaia

Como también es importante aclarar que, la educación en Argentina, es reconocida como un derecho y el Estado, tanto nacional como provincial, debe asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y el acceso a todos los niveles del sistema educativo en el ejercicio de este derecho para toda la población que vive en el país.