Belén Molina asumió la Secretaría, luego de ser designada por el intendente Walter Vuoto. Ella trabaja desde hace 11 años allí, pasó por diferentes lugares de responsabilidad y conoce los detalles a tener en cuenta. Trabajó y acompañó a diferentes secretarios, y en este último tiempo trabajó junto a María José Calderón, quien fue designada para encabezar la Subsecretaria de Vinculación Institucional.

Belén Molina, junto a María José Calderón, el intendente, Walter Vuoto y la concejala Laura Ávila en un recorrido por el Centro Cultural Actuar. Foto: Prensa Municipio U

Ya en funciones, luego de que el intendente Walter Vuoto le tomase el juramento, Belén remarcó que no es ella sola y destacó el trabajo de todo el equipo que se desempeña en la cartera que hoy lidera. “Hoy por hoy, claramente felicitar y estar muy orgullosa y agradecida de mis compañeros de trabajo de la Secretaría de Cultura y Educación” , dijo.

Si bien ella se desempeñó más sobre el área de Cultura, el nuevo desafío la direcciona también a atender y gestionar sobre las problemáticas en el área de Educación. Es por ello que ya realizó reuniones con sus compañeros directores de las escuelas experimentales, con quienes se trabajará a la par.

La escuela trabaja desde nivel maternal hasta terciario, logró administrarse para que todas las etapas puedan retornar a clases. Foto: Prensa Municipio Ush

A pesar de la pandemia y las indicaciones para la bioseguridad, la Secretaría no cesó sus actividades y se realizaron eventos virtuales para acompañar a los vecinos que estaban al resguardo en sus hogares. También, desde la Secretaría, a través del taller de costura y voluntarias, se confeccionaron más de 35 mil barbijos. “Nunca paramos. Tuvimos que reinventarnos y la pandemia hizo que muchas cosas cambiaran . Que la virtualidad sea como un motor, una vidriera nueva. Una forma nueva de expresarse y comunicar”, dijo y remarcó cómo tuvieron que adaptarse a la virtualidad de los eventos.

Desde su perspectiva dijo que “la cultura es sanadora. La cultura no solo es entretener, sino que tiene otros muchos aspectos que son totalmente importantes y vitales para las personas. Ahí fuimos y ahí seguiremos yendo”.

Belén Molina en Radio Mitre Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

Por otro lado habló del apoyo hacia la Secretaría de Asuntos Malvinas en las actividades para la Vigilia esperando el 2 de abril. Varias de las actividades programadas, se van a gestionar en conjunto entre las dos áreas. En este sentido, está planificado espectáculos musicales, la representación de una obra de radioteatro y cerrarán las presentaciones artísticas con “Destino San Javier” y “Raly Barrionuevo”. La secretaria dijo que los artistas “ están absolutamente emocionados de poder participar. La verdad que, para ellos es un honor y así nos lo trasmiten”.

Asimismo, remarcó que el sentimiento es mutuo, ya que la ciudad va a vivir un momento muy particular dentro de un marco especial a 40 años de la Gesta de Malvinas. El sentimiento y la conciencia de tener una parte del territorio provincial invadido, usurpado y ocupado por una potencia extranjera , hace que en la provincia de Tierra del Fuego, la Causa Malvinas, se viva de otra manera. Es por eso que el nuevo encuentro de muralistas en Ushuaia (EMUSH) tendrá temática malvinera.

Vigilia por Malvinas - Ushuaia

La secretaria detalló que se recibieron muchos proyectos de diferentes artistas y luego de una selección se eligieron las obras que definitivamente van a estar representadas en los muros de la ciudad. “Se van a estar interviniendo 11 muros, principalmente en los Barrios: Malvinas, Los Fueguinos y Monte Gallinero” , expresó. Estos nuevos murales se van a sumar a los más de 250 murales ya existentes en la ciudad, de los cuales, los vecinos y vecinas disfrutan tanto como los turistas que vienen a la ciudad. “Mucha gente arma una salida de la tarde para ir a ver diferentes murales” dijo y remarcó “Hoy tenemos una galería a cielo abierto en la ciudad”.

En cuestión educativa, la secretaría Belén Molina destacó la calidad de las escuelas experimentales, particularmente la calidad de profesionales que trabajan allí. Ella expresó que el nivel de vocación de los maestros y maestras “es admirable e inspirador” . Recordó que, entiempo de pandemia, había chicos que no tenían computadora y no podían seguir el desarrollo de sus estudios. “Nuestros maestros le llevaban la tarea o el material impreso, en fotocopias hasta las casas de los chicos para que no perdieran una sola actividad”.

Belén Molina, secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. Foto: Vía Ushuaia

Belén resaltó que los maestros estaban felices porque los chicos podían volver a las escuelas . “Tener esos profesionales en materia educativa en nuestra municipalidad, en nuestra ciudad es inspirador por donde se lo mire”. También destacó que en materia de escuela experimental, se logró desarrollar espacios que abarcan desde jardín maternal hasta el nivel superior.